Il metaverso oggi

Le parole d’ordine vanno e vengono nella tecnologia più velocemente di un treno; il metaverso è l’ultimo fascino del settore.

Mentre la maggior parte delle persone sta ancora cercando di capire esattamente cos’è un metaverso, i principali attori tecnologici stanno scommettendo il loro futuro sulla promessa di questo nuovo paradigma.

Tutto è iniziato quando il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha ribattezzato la sua società di social media Facebook in Meta nell’ottobre 2021. Questo re-branding ha segnato uno spostamento dell’attenzione verso la prossima frontiera digitale e per espandersi oltre una comune piattaforma sociale.

Quindi Microsoft ha scioccato il mondo annunciando la sua intenzione di acquistare Activision Blizzard per $ 68,7 miliardi nonostante diverse accuse di cattiva condotta sul posto di lavoro, dimissioni dei dirigenti e un crollo del prezzo delle azioni.

Salvo qualsiasi intervento da parte della FTC, l’acquisizione è destinata a rendere Microsoft la terza società di giochi più grande sul mercato mondiale.

Ma questa acquisizione non è tanto un investimento nel gioco quanto nel metaverso. I giocatori sono un elemento fondamentale di questo mondo futuro e il loro universo virtuale sarà probabilmente il fondamento del metaverso.

È chiaro che molte aziende tecnologiche sono ora sulla buona strada per costruire un Internet immersivo di prossima generazione. Ma chi ci arriverà per primo e che forma assumerà?

Il metaverso significa ancora cose diverse per persone diverse

Molte persone stanno ancora lottando per comprendere esattamente cosa sia il metaverso e quale promessa offrirà.

A livello concettuale, il metaverso è stato posizionato come Internet di prossima generazione che ci fornisce un modo per integrare perfettamente le nostre vite fisiche con le nostre vite virtuali, creando esperienze immersive in tempo reale. Tuttavia, dato che non si riferisce a una tecnologia specifica, le persone trovano molto difficile visualizzare appieno il potenziale di questa futura interazione sociale e piattaforma Internet. È comprensibile; basta immaginare di parlare di Internet di oggi negli anni ’70; mentre le fondamenta erano lì, sarebbe stato difficile immaginare le applicazioni e le esperienze a cui siamo abituati oggi.

Il metaverso sarà una combinazione di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), che verrà creato come uno strato di astrazione sopra il mondo fisico e interagirà con il modo in cui viviamo attualmente.

Quel che è certo è che il metaverso sarà un nuovo paradigma in cui convergono le nostre vite digitali e online. Come ciò accadrà esattamente deve ancora svolgersi.

I creatori di contenuti alimentano l’esperienza

Il metaverso sarà alimentato da numerosi creatori di contenuti che costruiranno ambienti virtuali come sale da concerto, casinò, parchi a tema, arene sportive, sfilate di moda ecc. utilizzando risorse e contenuti digitali.

I social media hanno cambiato il paradigma del creatore di contenuti in quanto hanno ingrandito i contenuti esistenti e hanno consentito a più persone di diventare creatori con contenuti in forma più breve, l’esplosione di contenuti basati su video e l’accesso mobile onnipresente.

Senza i creatori, il metaverso non sarà altro che una piattaforma abilitata alla tecnologia, non diversamente da quanto se Instagram o TikTok non avessero contenuti generati dagli utenti.

Tuttavia, cosa ancora più importante nel metaverso, questi creatori possederanno il proprio pubblico consentendo loro di monetizzare i propri contenuti tramite NFT. Questo contenuto non sarà più bidimensionale ma immersivo e interattivo. Il metaverso non solo soddisferà un vasto pubblico, ma sarà pieno di mondi di nicchia e unici che creano esperienze personalizzate.

La barriera all’ingresso sarà notevolmente abbassata poiché gli artisti saranno in grado di creare ambienti e spettacoli direttamente senza fare affidamento sulle grandi società di distribuzione che oggi controllano l’industria.

Metaverso: i punti salienti da tenere a mente

Curiosi di scoprire il metaverso? Ecco una serie di punti da ricordare per non trovarsi impreparati: