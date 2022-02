Minis Forum HM50: il mini desktop di fascia alta scontato di 170 euro

Puoi dire finalmente addio al tuo ingombrante desktop, ma senza rinunciare minimamente alle prestazioni grazie al Minis Forum HM50. Un Mini PC equipaggiato con processore Ryzen dalle capacità incredibili a dispetto del formato, oggi scontato di oltre 170 euro su Amazon a soli 569 euro segnando il suo minimo storico.

Mini PC Minis Forum HM50: caratteristiche tecniche

Il design è deciso robusto grazie allo chassis realizzato completamente in metallo. All’interno ospita un processore AMD Ryzen 5 4500U, una CPU dotata di ben 6 core con una frequenza massima di addirittura 4GHz. A supportarla ci pensano 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB, il tutto completamente espandibile. Nella parte superiore, infatti, è presente un pratico coperchio a pressione che consente di accedere agevolmente all’hardware. La memoria di sistema presenta una configurazione dual channel con due moduli che possono essere sostituiti per portare la RAM fino a 64GB. Per la memoria di massa, invece, l’SSD può essere sostituiti con uno fino a 2TB con supporto al PCIe 4.0, o aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Dal punto di vista prestazionale è senza dubbio una configurazione di altissimo livello, capace di affrontare anche le applicazioni più esigenti in termini di risorse.

Sorprendente anche la connettività che, oltre alla classica RJ45 Gigabit LAN, prevede una seconda porta RJ45 2,5G per le reti Fibra oltre 1Gbps. Naturalmente, è possibile combinare due diverse reti per una velocità di trasferimento impareggiabile. Per quanto riguarda le uscite audio/video, troviamo una HDMI e una DisplayPort a cui si aggiunge una porta USB Type-C che consentono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presenti le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi 6 che il Bluetooth 5.1 grazie al chip Intel AX200. Completano la dotazione 6 porte USB Type-A con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati.

Grazie ad uno sconto del 23%, il Minis Forum HM50 è disponibile su Amazon a soli 569,49 euro per un risparmio di ben 170,50 euro.