Dongle Wi-Fi e Bluetooth TP-Link in un pacchetto a meno di 30 euro

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi ti riporto una buona offerta su un bundle wireless di TP-Link. Si tratta di un pacchetto che include il dongle Wi-Fi TP-Link T3U e quello Bluetooth TP-Link UB400 che ti consentono di aggiungere le connessioni senza fili al tuo desktop o potenziare quelle presenti sul laptop con un costo inferiore ai 30 euro su Amazon.

Bundle wireless TP-Link: caratteristiche tecniche

Per la connessione di rete, il T3U è una delle soluzioni dal miglior rapporto qualità/prezzo. Si tratta di una semplice chiavetta USB che ospita un chip Wi-Fi dual band capace di fornire una velocità di trasferimento fino a 1300Mbps. Il dispositivo è plug and play, quindi non richiede installazioni driver o software di terze parti per il funzionamento. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei sistemi operativi desktop come Windows, Mac OS o Linux. In questo modo la configurazione è estremamente semplice e non manca un’interfaccia user-friendly per gestire con la massima agevolezza tutte le impostazioni. Un dispositivo, quindi, alla portata di tutti ed estremamente funzionale.

Nel caso del UB400 dedicato al Bluetooth, invece, troviamo innanzitutto un design ben diverso. Il dongle ha un formato nano che consente di lasciare l’accessorio collegato senza che rappresenti un impedimento per riporre il laptop all’interno della borsa o dello zaino. Interessante notare che si tratta di un modulo BLE, ovvero a basso consumo energetico. Questo permette di ridurre l’impatto sulla batteria garantendo un’autonomia quasi invariata del computer. La tecnologia utilizzata è quella Bluetooth 4.0, ma rimane comunque compatibile con gli standard precedenti. Un accessorio decisamente compatto e comodo per collegare qualsiasi tipo di periferica occupando una singola porta USB del computer.

Grazie ad uno sconto del 12%, il bundle TP-Link è disponibile su Amazon a soli 26,98 euro.