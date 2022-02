Anonymous minaccia Putin: “I tuoi segreti non sono più al sicuro”

Vladimir Putin è stato avvertito da Anonymous che alcuni dei suoi segreti potrebbero essere svelati e che la Russia dovrebbe aspettarsi diversi attacchi informatici.

ll collettivo di hacktivisti ha già preso di mira alcuni siti web del governo russo e ha persino suonato l’inno nazionale ucraino sui canali statali russi.

L’account Twitter di Anonymous ha discusso in dettaglio dell’intero conflitto Russia e Ucraina, con un avvertimento per Putin:

L’invasione in corso dell’Ucraina ha dimostrato che il tuo regime non rispetta i diritti umani o l’autodeterminazione dei tuoi vicini. Negli ultimi giorni è iniziata un’invasione su vasta scala, i quartieri civili bombardati e persone innocenti uccise. I rifugiati stanno fuggendo dalle violenze e la popolazione è stata costretta alla leva da funzionari ucraini.

Questa è una brutta situazione dappertutto, ma tu sei l’istigatore.

Hai criticato le forze armate statunitensi e la NATO per la loro occupazione e bombardamento del Medio Oriente, il che è certamente una critica giusta, ma hai dimostrato di non essere migliore dei governi imperialisti che critichi e il mondo intero può vedere attraverso il tuo propaganda. Anche i cittadini che affermi di proteggere sono completamente contrari alla guerra e protestano in dozzine di grandi città della Russia.

La tua risposta tirannica ai manifestanti russi contro la guerra non farà altro che innescare ulteriori disordini tra il popolo russo. Popolo che sta subendo le conseguenze delle tue azioni sciocche.

Le sanzioni danneggeranno i tuoi cittadini molto più di quanto danneggeranno te, motivo per cui le sanzioni non sono un deterrente adeguato.