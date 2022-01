WeTransfer ha ricevuto una quotazione di oltre 700 milioni, ma non entrerà in borsa

La società che possiede il servizio di file WeTransfer sta cancellando la sua offerta pubblica iniziale (IPO), la prima importante quotazione tecnologica dell’anno in Europa accusando delle condizioni di mercato volatili. Un’IPO si riferisce al processo che vede una società privata offrire al pubblico in una nuova emissione di azioni. Questa pratica consente a una società di raccogliere capitali da investitori pubblici.

WeRock, meglio conosciuto per il servizio di trasferimento file WeTransfer, aveva pianificato una quotazione il 28 gennaio su Euronext di Amsterdam che avrebbe valutato la società tra 629 milioni e 716 milioni di euro.

In una dichiarazione ha affermato di aver preso la decisione di cancellare la quotazione “nonostante il sostanziale interesse degli investitori“. Continueremo a “perseguire la nostra strategia e continuare la nostra traiettoria di crescita“, ha aggiunto l’amministratore delegato Gordon Willoughby.

WeRock ha voluto tastare prima il terreno

Il mercato delle IPO riflette da vicino la propensione al rischio degli investitori e tendono a diventare più riluttanti a impegnare grandi quantità di denaro in una singola società se il contesto economico più ampio mostra segni di tensione. I mercati azionari globali hanno avuto un inizio anno accidentato, con l’indice tecnologico EuroStoxx 600 in calo del 6% da quando la società ha annunciato l’intenzione di voler entrare in quotazione il 12 gennaio.

Il 2021 è stato “un anno straordinario per le azioni a livello globale, oserei dire che è improbabile che si ripeta a breve“, ha affermato James Fleming, co-responsabile globale dei mercati dei capitali azionari di Citigroup Inc.

Il motivo principale è stato anche il cambiamento nell’umore degli investitori negli Stati Uniti, anche la rivale iFIT ha abbandonato l’idea. Irena Goldenberg, partner di Highland Europe, che detiene una partecipazione del 55% in WeRock, ha affermato che Highland rimane impegnata ad aiutare la società a crescere e non esclude la possibilità di una futura quotazione.

“WeTransfer ha dimostrato un solido track record“, ​​ha affermato in una dichiarazione con un messaggio. “Il fatto che le condizioni di mercato affermino che la società non verrà quotata in questo momento non cambia in alcun modo l’intenzione di voler entrare in borsa“.

Fonte: reuters