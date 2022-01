Tim Cook vede molto potenziale nel metaverso di Meta: Apple pronta ad investire

Durante la call sugli utili del primo trimestre 2022 di Apple, il CEO di Apple Tim Cook ha affrontato una discussione che riguardava il “metaverso” di Mark Zuckemberg. In risposta a una domanda dell’analista di Morgan Stanley: Katy Huberty, Cook ha spiegato che Apple vede “molto potenziale in questo nuovo progetto“.

Cook ha spiegato che ad oggi, gli sviluppatori offrono oltre 14.000 app sull’App Store che utilizzano il framework ARKit di Apple. Queste applicazioni offrono “incredibili esperienze AR per milioni di persone”, tuttavia, ha spiegato che Apple vede “molto potenziale” in questo spazio e sta investendo di conseguenza.

“Siamo un’azienda che opera nel settore dell’innovazione. Esploriamo sempre tecnologie nuove ed emergenti e questa è un’area che molto interessante per noi. Abbiamo 14.000 app ARKit sull’App Store, che offrono incredibili esperienze AR a milioni di persone oggi. Vediamo molto potenziale in questo spazio e stiamo investendo di conseguenza.”

Ci sono molte aree di interesse secondo Apple

In risposta a un’altra domanda, Cook ha spiegato che quando si tratta di entrare in un nuovo mercato, si cerca un connubio tra hardware, software e servizi. Cook non si è immerso nei dettagli, ma ha affermato che ci sono aree che hanno “più che stuzzicato” l’interesse di Apple.

“Ci sono aree che hanno più che suscitato il nostro interesse. Si può dire che abbiamo aumentato la nostra spesa in ricerca e sviluppo anche più di prima.”

Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di lanciare il suo primo prodotto di cuffie AR/VR entro quest’anno. In una notizia recente invece, Bloomberg ha riferito che Apple ha subito dei rallentamenti nello sviluppo del prodotto e il rilascio del prodotto potrebbe essere ritardato fino al 2023.

I rapporti hanno anche indicato, tuttavia, che l’attenzione di Apple non sarà sul cosiddetto “metaverso” in se, ma piuttosto su giochi, comunicazione e consumo di contenuti.