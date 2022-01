Telegram potrebbe essere bannato a vita dalla Germania: ecco il motivo scatenante

Nel gennaio 2022, un membro del movimento di protesta tedesco Querdenker ha pubblicato una foto sull’app di messaggistica Telegram di Manuela Schwesig, premier dello stato orientale del Meclemburgo-Pomerania occidentale. “Sarà portata via da un’auto di pattuglia o da un carro funebre, ma sarà portata via“, si legge nella didascalia. Settimane prima, i manifestanti avevano marciato verso la casa di Schwesig per protestare contro le restrizioni ai contatti, ma sono stati fermati dalla polizia prima che potessero raggiungerla.

In pochi giorni, le autorità hanno annunciato che avrebbero indagato sulla minaccia di morte. Ma quando il ministro degli interni dello stato, Christian Pegel, è stato intervistato dall’emittente pubblica NDR, ha riconosciuto che trovare l’autore non sarebbe stato facile. “Se contiamo sulla collaborazione di Telegram, non sarà difficile“, ha affermato.

L’incidente illustra come la più grande economia europea lotti per combattere l’incitamento all’odio e le minacce contro politici, giornalisti e attivisti che circolano sull’app. A differenza di altre piattaforme di social media, tra cui Facebook di Meta o YouTube di Google, la società ha rifiutato di collaborare con le autorità, spingendo il governo tedesco ad annunciare misure severe.

Telegram decide di non collaborare

“Telegram, come tutti gli altri, deve rispettare le nostre leggi” o rischiare milioni di multe, ha detto al quotidiano Bild am Sonntag il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann, dei liberali Liberi Democratici (FDP). Il ministro dell’Interno federale Nancy Faeser, socialdemocratica (SPD), ha aggiunto in un’intervista a Die Zeit che il suo governo potrebbe considerare il blocco dell’app come “ultima risorsa“.

Mentre gli esperti di tecnologia affermano avvertono che è improbabile che regole più severe da sole risolvano il problema. “Abbiamo bisogno di molta più esperienza tra la polizia e i pubblici ministeri per affrontare il problema“, ha affermato Josef Holnburger, co-direttore del Centro non profit per il monitoraggio, l’analisi e la strategia (CeMAS). Il rifiuto di Telegram di collaborare con le autorità è, per molti versi, radicato nel suo DNA. L’azienda è stata fondata nel 2013 dagli imprenditori russi Pavel e Nikolai Durov con la promessa che gli utenti potessero comunicare al di fuori della portata dei governi.

