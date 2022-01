L’anteprima di .NET Community Toolkit v8.0 si aggiorna: nuova libreria MVVM e repository Github

Microsoft ha annunciato la prima anteprima di .NET Community Toolkit v8.0.0, che rinnova la libreria MVVM e introduce una nuova repository GitHub.

Il progetto .NET Foundation è una raccolta di helper e API che funzionano per tutti gli sviluppatori .NET e sono indipendenti da qualsiasi piattaforma. È uno dei numerosi toolkit che in genere raccoglie funzioni di supporto, controlli personalizzati e servizi app progettati per semplificare le attività degli sviluppatori per progetti di vario tipo.

Il .NET Community Toolkit è il risultato dello sforzo di Microsoft nel tentativo di suddividere le sue librerie specifiche per .NET dal Windows Community Toolkit nel proprio repository dedicato. Il .NET Community Toolkit contiene librerie per MVVM, diagnostica, prestazioni elevate e altro ancora.

La pagina di rilascio di GitHub del progetto elenca tutte le modifiche sostanziali, le correzioni di bug, i miglioramenti e le nuove funzionalità.

Ecco le novità introdotte in questa nuova versione

“Sono stati creati dei nuovi generatori incrementali, il che significa che funzioneranno molto più velocemente di prima e aiuteranno a mantenere l’IDE veloce e reattivo anche quando si lavora su progetti su larga scala”, ha affermato Sergio Pedri del team client di Microsoft Store in un post sul blog del 25 gennaio. “Queste API hanno lo scopo di ridurre notevolmente il tempo di lavoro necessario quando si lavora con MVVM”.

Inoltre, .NET 6 è ora supportato come nuovo target in tutte le librerie, aggiungendo questi vantaggi:

Il supporto al trimming è ora abilitato per tutte le librerie.

L’estensione Count<T>() nel pacchetto HighPerformance ora supporta anche nint e nuint.

Aggiunte diverse ottimizzazioni in .NET 6.

Il nuovo repository GitHub per il progetto è dove d’ora sarà possibile trovare tutte le librerie .NET.

“Le librerie in questo nuovo toolkit non hanno dipendenze da alcun framework dell’interfaccia utente, quindi possono essere utilizzate da tutti gli sviluppatori indipendentemente dal framework o dal runtime che scelgono utilizzare per i loro progetti“, ha affermato Pedri. “Ovvero, è possibile fare riferimento a .NET Community Toolkit da applicazioni e librerie destinate a .NET, .NET Core, .NET Standard, .NET Framework, WPF, UWP, MAUI, Xamarin, Unity e tanto altro!“

Fonte: visualstudiomagazine