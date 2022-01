Il desktop compatto e accessibile: Minis Forum JB95 al minimo storico

Tanta potenza e ingombro minimo con il Minis Forum JB95 , un Mini PC equipaggiato con processore Intel di undicesima generazione davvero performante. Un computer aggiornabile al nuovo Windows 11 che oggi su Amazon tocca un nuovo minimo storico a soli 271 euro.

Mini PC Minis Forum JB95: caratteristiche tecniche

Il computer ha un design semplici, ma decisamente robusto grazie ad uno chassis completamente in metallo. La dissipazione è affidata ad una ventola ad alta efficienza piuttosto silenziosa che permette di lavorare senza distrazioni. All’interno ospita un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz. Nonostante la CPU non sia riportata nell’elenco di compatibilità Microsoft, rispetta tutti i requisiti per l’upgrade al nuovo sistema operativo, per cui potrai effettuare l’aggiornamento non appena disponibile. A supportare la CPU ci pensano 8GB di memoria RAM e un SSD M.2 da 256GB, il tutto completamente aggiornabile. I due slot SODIMM consentono di portare la RAM a 16GB, mentre per l’archiviazione è possibile sia sostituire l’SSD preinstallato che aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione performante per le attività quotidiane e la programmazione, oltre che per il lavoro d’ufficio naturalmente.

La connettività è decisamente completa. Le porte USB sono quattro, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Ben tre le uscite audio/video: una HDMI, una DisplayPort ed una USB Type-C. Queste consentono di collegare contemporaneamente fino a 3 monitor con una risoluzione di 4K a 60Hz. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la massima velocità e stabilità della rete grazie alla connessione cablata. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Una soluzione ideale da fissare direttamente dietro il monitor per ottenere un sistema efficiente e dall’ingombro ridotto all’osso.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Minis Forum JB95 è disponibile su Amazon a soli 271,99 euro per un risparmio di ben 68 euro sul prezzo di listino.