Google investe 1 miliardo di dollari per incrementare lo sviluppo di smartphone ed infrastrutture in India

Bharti Airtel venerdì ha annunciato che Google investirà fino a 1 miliardo di dollari nel settore delle telecomunicazioni come parte del Google for India Digitalization Fund. L’accordo prevede che la società investa 700 milioni di dollari per acquisire l’1,28% di proprietà di Airtel e fino a 300 milioni di dollari per potenziali accordi commerciali pluriennali.

La partnership, ha affermato l’operatore di telecomunicazioni, si concentrerà sul consentire alle persone di poter acquistare smartphone ad una fascia di prezzo contenuta. Inoltre continuerà ad espandersi cercando di costruire delle partnership nel tentativo di creare domini di rete specifici per l’India per il 5G e altri standard. Aiuterà anche ad accelerare l’ecosistema cloud per le aziende in tutta l’India.

A Google International verranno assegnate 71.176.839 azioni di Bharti Airtel su base preferenziale a 8,77 euro, per un totale di 700 milioni di dollari. Il titolo è salito dell’1,95 per cento e ha raggiunto un massimo di 8,62 euro.

L’importo di 300 milioni di dollari servirà per attuare gli accordi commerciali, che includeranno investimenti nel ridimensionamento delle offerte di Airtel che coprono una gamma di dispositivi per i consumatori tramite programmi di accessibilità economici, nonché altre offerte volte ad accelerare l’accesso e l’inclusione digitale nell’ecosistema digitale indiano.

“Questo accordo sarà soggetto alle necessarie approvazioni normative“, ha affermato Bharti Airtel. Attualmente, il gruppo promotore di Airtel, la famiglia Mittal e SingTel, detiengono il 55,93% delle azioni mentre il resto è detenuto dal pubblico. La famiglia Mittal possiede direttamente e indirettamente circa il 24,13%, mentre SingTel detiene il 31,72%.

Come parte del suo primo accordo commerciale, Airtel e Google lavoreranno insieme per sfruttare le offerte di Airtel nel tentativo di immettere nel mercato nuovi dispositivi Android per gli utenti consumer tramite programmi innovativi volti al risparmio.

Insieme, le società continueranno a esplorare ulteriori opportunità per abbattere le barriere che non consentono a tutti di possedere di uno smartphone, in collaborazione con vari produttori di dispositivi, ha affermato Airtel in un deposito BSE.

Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, ha dichiarato: “Il nostro investimento commerciale con Airtel è solo una piccola parte del nostro accordo con il Google for India Digitalization Fund e serve per aumentare l’accesso agli smartphone, migliorare la connettività per supportare nuovi modelli di business e aiutare le aziende nella loro trasformazione digitale.“

Fonte: economic times