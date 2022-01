Gamebuntu 1.0: fresco di rilascio con tante novità

Gamebuntu, l’applicazione che consente di rendere il gaming ed il video streaming su Ubuntu più accessibile anche ai profani, ha finalmente raggiunto la versione 1.0. Questa nuova build introduce diverse novità, infatti il suo giovane sviluppatore, Rudra Saraswat, ha eseguito una completa riscrittura del codice ed inoltre ha rinnovato l’interfaccia utente rendendola più semplice e accessibile.

Tale tool è stato pensato appositamente per installare in pochi click tutti i software e le librerie necessarie per realizzare il proprio gaming setup su Ubuntu e distribuzioni derivate. Il target di questo applicativo è l’ex utente Windows migrato da poco ad Ubuntu che desidera un’esperienza di gioco, e di video streaming, il più ottimale possibile.

Gamebuntu si occupa anche di tenere aggiornati i driver della GPU, sfruttando dei PPA extra, alle ultime release stabili, cosi da ottenere sempre le performance migliori, ed inoltre fornisce i pacchetti per l’installazione delle versioni del kernel Linux appositamente patchate per migliorare le prestazioni del sistema.

Gamebuntu 1.0 gestisce l’installazione dei principali game launcher per Linux, come Steam, Lutrus o Heroic, in modo tale da reperire la propria libreria di giochi digitali in pochi minuti. Il programma integra al suo interno anche una vasta pletora di strumenti dedicati all’ottimizzazione dell’ambiente di gioco.

Infatti con Gamebuntu gli utenti hanno accesso semplificato a tool come: Wine, il noto non-emulatore per avviare i titoli non portati nativamente su Linux, MangoHud, un HUD da attivare durante le sessioni di gioco per accedere a diverse funzionalità, OpenRGB, l’utility per configurare i device con LED RGB, Polychromatic, per gestire le periferiche Razer, NoiseTorch, software per la soppressione del rumore del microfono, ed a ProtonUp-Qt, un applicativo per gestire Proton-GE, Luxtorpeda e Wine-GE.

Rudra Saraswat distribuisce il programma in formato AppImage, dunque basta semplicemente cliccare sopra l’archivio precompilato per poter accedere al vasto ventaglio di pacchetti offerti da Gamebuntu.