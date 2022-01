Diem: Meta potrebbe dire addio alla sua criptovaluta

Diem è la criptovaluta di Meta (ex Facebook), una stablecoin garantita da asset reali, presentata nel 2019 e in principio nota come Libra, concepita per essere adoperata per effettuare le transazioni sul social network di Mark Zuckerberg, ma non solo. Il progetto è indubbiamente molto interessante, ma evidentemente non tanto da permettergli di resistere ancora. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Meta potrebbe dover abbandonare tutto a breve.

Diem e Meta: strade divise, ecco perché potrebbe accadere

Più precisamente, secondo la stampa d’oltreoceano, dopo aver ricevuto il colpo di grazia dalla Federal Reserve e aver constatato il fallimento di fatto del suo progetto, Meta sarebbe intenzionata a cedere tutta la tecnologia della sua criptovaluta alla banca statunitense Silvergate per la cifra di 200 milioni di dollari.

Al momento non vi è ancora nulla di confermato, ma alla base del fallimento vi sarebbero un insieme di motivazioni che hanno ostacolato in tutto e per tutto il cammino di Diem praticamente sin dal principio. Innanzitutto, i legislatori statunitensi hanno più volte cercato di rallentare il progetto in quanto a loro poco chiaro e quindi nel tentativo di comprenderlo meglio.

Inoltre, svariati partner hanno poco alla volta cominciato ad abbandonare Diem, sostenendo che non ci si poteva fidare di Facebook per un sistema di pagamento o una valuta digitale, considerando che la capacità dell’azienda di gestire i rischi e mantenere i consumatori al sicuro si era dimostrata insufficiente.

Pure i ministri delle finanze dell’Unione Europea chiesero delle garanzie in merito alla sicurezza dei dati, oltre che sulla tassazione applicata e sul rischio di riciclaggio di denaro. L’ultimo intoppo nel progetto è poi arrivato a dicembre dello scorso anno, quando David Marcus, dirigente che era stato a capo del progetto Diem, ha deciso di lasciare la società.

