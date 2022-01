Apple: i risultati record del Q1 2022

Dopo essergli stato conferito il titolo di top brand mondiale per il 2022, Apple ha portato a casa un altro importante, anzi importantissimo risultato relativo al primo trimestre fiscale del 2022: un fatturato record, il più alto di tutti i tempi, pari a ben 123,9 miliari di dollari.

Apple: Q1 2022 con ricavi da record

L’azienda di Cupertino, infatti, ha da poco annunciato i risultati finanziari per il Q1 2022 terminato il 25 dicembre 2021, corrispondente al quarto trimestre solare del 2021. La società ha registrato i ricavi più alti di sempre, in crescita dell’11% anno su anno, con un utile netto trimestrale di 34,6 miliari di dollari e un utile per azione diluita di 2,10 dollari. Pure il margine lordo del 43,8% risulta in aumento se confrontato con il 39,8% dello stesso trimestre di un anno fa.

Oltre al fatturato record, anche i dispositivi e i servizi della “mela morsicata” hanno registrato i massimi storici relativamente alle entrate, eccezion fatta per iPad. Di seguito il dettaglio.

iPhone: 71,63 miliardi di dollari (in aumento del 9% anno su anno)

71,63 miliardi di dollari (in aumento del 9% anno su anno) Mac: 10,85 miliardi di dollari (in aumento del 25% anno su anno)

10,85 miliardi di dollari (in aumento del 25% anno su anno) iPad: 7,25 miliardi di dollari (in calo del 14% anno su anno)

7,25 miliardi di dollari (in calo del 14% anno su anno) Indossabili, casa e accessori: 14,70 miliardi di dollari (in aumento del 13% anno su anno)

14,70 miliardi di dollari (in aumento del 13% anno su anno) Servizi: 19,5 miliardi (in aumento del 24% anno su anno)

Un ulteriore importante record segnalato è poi quello relativi ai dispositivi Apple attivi, che risultano essere più di 1,8 miliari, una cifra in crescita rispetto agli 1,6 miliari dell’anno precedente.

Ecco il commento del CEO di Apple Tim Cook.

I risultati record di questo trimestre sono stati resi possibili dalla nostra gamma di prodotti e servizi più innovativa di sempre. Siamo contenti di vedere la risposta dei clienti di tutto il mondo in un momento in cui rimanere in contatto non è mai stato così importante. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare a costruire un mondo migliore, facendo progressi verso il nostro obiettivo di diventare carbon neutral attraverso la nostra catena di approvvigionamento e prodotti entro il 2030, e portando avanti il ​​nostro lavoro nel campo dell’istruzione, dell’equità razziale e della giustizia.

Questo, invece, il commento del CFO di Apple Luca Maestri.