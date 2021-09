HUAWEI student developers (HSD) è un programma a livello globale dedicato agli studenti delle superiori e delle università che desiderano condividere la propria passione per le tecnologie più innovative. Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti i giovani che desiderano crescere come sviluppatori, grazie alla quale si ha l’opportunità di espandere obbiettivi e competenze in un ambiente di apprendimento dinamico ti tipo peer-to-peer dove seguire corsi di formazione e partecipare ad attività comunitarie incentrate sul codice.

Gli obbiettivi dell’HSD

L’HSD è stato pensato appositamente per generare connessioni favorendo il networking, facilitare l’apprendimento e favorire la crescita dei partecipanti.

Studenti animati dalla medesima passione per le tecnologie, anche quelle più pioneristiche, possono incontrarsi, scambiare idee, sviluppare nuovi progetti e collaborare per la loro realizzazione. Una dinamica che consente di stabilire connessioni utili per maturare la capacità di lavorare in team, confrontarsi con le esperienze altrui e imparare insieme.

Il programma permette così di apprendere nuove skill e conoscenze in una vasta gamma di argomenti tecnici. I workshop tenuti da esperti, gli incontri tra gli studenti, le sessioni di training e gli altri eventi previsti dall’HSD aiuteranno i partecipanti in un percorso mirato all’acquisizione di nuove competenze.

Il miglioramento continuo delle skill tecnologiche viene garantito anche dall’opportunità di attivare delle collaborazioni con sviluppatori professionisti che potrebbero dare una spinta decisiva alla propria carriera.

Per partecipare all’HSD ed entrare a far parte della sua community non è necessario essere degli informatici esperti o vantare una lunga esperienza in tema di programmazione, anzi, il programma è stato concepito per poter accogliere aspiranti sviluppatori indipendentemente dal loro livello di competenze. Il desiderio di apprendere nuove skill e di espandere il proprio network rappresenta invece un requisito fondamentale.

Entrare a far parte dell’HSD è facile, per maggiori informazioni sul programma e iscrizioni è possibile visitare questa pagina dove sono presenti anche tutti i contatti per ricevere ulteriori chiarimenti.

Diventa un HSD Ambassador

Le figure di riferimento per i partecipanti dell’iniziativa di HUAWEI sono gli HSD ambassador, persone in grado di proporsi come leader di una community di sviluppatori e di mettere a disposizione le proprie skill a carattere tecnologico nonché le proprie capacità in tema di project management e di organizzazione di eventi per studenti.

Un HSD ambassador deve gestire una developer community assumendone la guida, pianificare e organizzare eventi e workshop che permettano di familiarizzare con gli strumenti per il coding, incoraggiare discussioni che non siano necessariamente limitate alle tecnologie di HUAWEI e creare un network composto da aspiranti sviluppatori e influencer

Per diventare un HSD ambassador è possibile proporre la propria candidatura tramite questa pagina, una volta inviata la richiesta sarà avviata una verifica sui requisiti per l’abilitazione e si verrà contattati per un colloquio conoscitivo. Il responso dell’intervista verrà comunicato qualche giorno dopo.

Diventare un HSD ambassador significa ottenere una certificazione Huawei in grado di accrescere il prestigio del proprio profilo personale e professionale, comunicare direttamente con gli esperti di HUAWEI ricevendo preziosi insight dedicati all’industria del codice, partecipare ad eventi organizzati in tutto il mondo durante i quali estendere il proprio network e, soprattutto, maturare capacità di leadership all’interno di una community attiva a livello internazionale.