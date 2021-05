DOOM Captcha: se giochi a Doom non sei un bot

Tutti sappiamo quanto possa risultare fastidioso dover completare task più o meno semplici e generalmente brevi, al fine di poter inviare correttamente un form all’interno di un sito web. Abbiamo recentemente spiegato quanto tempo gli utenti sono costretti a “sprecare” a causa dell’uso dei captcha, e questo problema rischia di impattare anche sulla user experience generale di un sito, magari demotivando gli utenti ad inviare i propri dati (cosa particolarmente problematica per chi si occupa di lead generation).

Fortunatamente, alcuni sviluppatori hanno investito il loro tempo nello sviluppo di captcha particolarmente originali, che hanno lo scopo di rendere meno fastidiosa e più divertente (oltre che efficace) il captcha. Una di queste soluzioni è DOOM Captcha.

DOOM Captcha: cos’è?

DOOM Captcha è un semplice script che implementa una modalità di captcha molto particolare. In sostanza, questa soluzione obbliga l’utente a “giocare” a DOOM (in maniera ovviamente molto semplificata), dovendo quindi uccidere alcuni nemici per poter superare il controllo richiesto per l’invio di un form.

Lo script può essere facilmente incluso su qualsiasi pagina HTML, inserendo un tag <script> , come mostrato di seguito:

<form action="success.html"> <p> Your Email<br> <input name="email"> </p> <script src="https://vivirenremoto.github.io/doomcaptcha/script.js?version=11" sound="off" countdown="on" label="DOOM Captcha" enemies="4"> </script> <p> <button type="submit">Unsubscribe</button> </p> </form>

Possiamo integrare il captcha specificando diversi parametri:

sound , che può essere impostato a on o off a seconda se si vuole abilitare il suono o meno;

, che può essere impostato a o a seconda se si vuole abilitare il suono o meno; countdown , anche qui impostabile a on o off per abilitare il conto alla rovescia;

, anche qui impostabile a o per abilitare il conto alla rovescia; label , per specificare il testo da mostrare prima del captcha;

, per specificare il testo da mostrare prima del captcha; enemies , per specificare il numero di nemici da uccidere (il valore di default è pari a 4).

Il codice di DOOM Captcha è disponibile su GitHub.

Vale la pena sottolineare che lo stesso sviluppatore ha ammesso alcuni limiti di questo tipo di captcha, che a dispetto dell’originalità ha alcuni difetti significativi. Non è infatti troppo difficile immaginare come questa soluzione possa essere attaccata e aggirata da qualche hacker, per cui è sempre meglio affidarsi a soluzioni più robuste, se si vuole davvero evitare di essere inondati di spam.

Fonte: Doom Captcha