Youtube nasconde i dislike

Non tutti sono contenti che YouTube abbia nascosto il conteggio dei non mi piace per i video. Ma Susan Wojcicki, CEO di YouTube, afferma che i danni derivanti dalla visualizzazione pubblica della metrica hanno superato i vantaggi.

Wojcicki, in un aggiornamento ai creatori che delinea le priorità per il 2022, riconosce che la rimozione dei conteggi dei “non mi piace” pubblici è stata controversa.

Alcuni utenti di YouTube avevano comunicato alla piattaforma che il numero di dislike li ha aiutati a decidere quali video guardare ed ecco perché si sono subito messi all’opera, almeno quelli più ambiziosi, per creare un popup ad estensione con lo scopo di reintrodurre la controversa funzionalità.

Sul lato negativo, YouTube si difende sostenendo di aver registrato che i conteggi dei dislike danneggiavano parti del suo stesso ecosistema attraverso attacchi di antipatia mentre le persone lavoravano attivamente per aumentare il numero di dislike sui video di un creatore Il dato più preoccupante è sicuramente che, tali attacchi, spesso prendevano di mira i creatori più piccoli o agli inizi.

“Vogliamo che ogni creatore senta di potersi esprimere senza molestie”,

ha scritto Wojcicki.

La risposta di Youtube

Nel corso di diversi mesi, YouTube ha eseguito test in cui ha rimosso il conteggio dell’avversione pubblica su milioni di video. Secondo Wojcicki:

“In ogni modo in cui l’abbiamo guardato, non abbiamo visto una differenza significativa nel pubblico, indipendentemente dal fatto che ci fosse o meno un conteggio di antipatia pubblica. E, soprattutto, ha ridotto gli attacchi di avversione”.

Poiché alle persone non piacciono i video di YouTube per ragioni “che non hanno nulla a che fare con il video”, ciò significa che “non è sempre un modo accurato per selezionare i video da guardare”, ha scritto Wojcicki. La stessa ha poi sottolineato che YouTube non aveva mai mostrato conteggi dei dislike sulla sua home page, nei risultati di ricerca o nelle schermate video consigliate Up Next.

Il gigante dei video di proprietà di Google ha iniziato a nascondere i conteggi dei dislike pubblici il 10 novembre 2021 . I creatori saranno comunque in grado di trovare il numero su YouTube Studio:

“Se lo trovano una metrica utile e gli spettatori possono ancora non apprezzare i video per informare i loro consigli”,

ha osservato Wojcicki.

Il pulsante non mi piace deve essere un modo per “condividere privatamente feedback” con i creatori, secondo YouTube.

Nel 2018, lo stesso YouTube è stato preso di mira dal più massiccio attacco di avversione nella sua intera storia. Il video riepilogativo di YouTube Rewind di quell’anno ha stabilito il record per il maggior numero di dislike di qualsiasi video sulla piattaforma , suscitato dagli utenti che hanno sentito snobbata la compilation annuale del look-back creatori nostrani a favore di celebrità mainstream come Will Smith, Trevor Noah e Marshmello.