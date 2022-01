“Stop”: l’ultima novità dell’assistente vocale di Google

Non sarà più necessario dire “Ok Google” per far tacere l’assistente. Ora, basterà semplicemente pronunciare la parola “Stop“.

Tramite un tweet, il colosso tecnologico avvisa trionfante la sua utenza:

Helpful new Google Assistant feature alert! Want your smart display or speaker to stop talking? Just say “stop” — no #HeyGoogle needed.

Se il display o l’altoparlante per la casa intelligente con l’Assistente Google continua a divagare dopo che gli è stato chiesto il meteo o una notizia, ora gli si potrà dunque intimare di fermarsi senza dover prima dire la ormai celebre frase “Ehi Google”.

È un cambiamento piccolo, ma gradito, che rende l’interazione con un assistente digitale un po’ più naturale.

I dispositivi per la casa intelligente di Google dispongono da anni di una versione di questa funzione, in cui è possibile silenziare un allarme senza dire “Ok Google”. È bello vederlo espandersi per mettere a tacere anche l’Assistente: dire “stop” quando vuoi che qualcosa… beh, smetta di succedere è così istintivo, naturale e spontaneo; proprio come parlare con un essere umano in carne ed ossa.

Google ha anche implementato una funzione simile su Pixel 6, con le “frasi veloci” dell’Assistente.

Lo scopo della funzione “frasi veloci” implementata sui dispositivi

Come sui dispositivi domestici, le frasi rapide consentono all’utente di fare determinate cose senza dire “Ehi Google” migliorando l’interazione umano-assistente virtuale.

In una pagina di supporto lo stesso Google spiega come è possibile utilizzare la funzione per posticipare o interrompere una sveglia e ancora rispondere o rifiutare le chiamate.

Dai test, tuttavia, è emerso come la funzione implementata sui dispositivi per la casa intelligente di Google non è sia un comando universale per l’ altoparlante intelligente. Ad essere onesti, Google non ha promesso che lo sarebbe stato.

Sarà sempre necessario dunque dire “Hey Google” per interrompere una canzone, anche se probabilmente è una buona cosa: basti pensare di provare ad ascoltare il famoso brano di Bruno Mars “Uptown Funk“.