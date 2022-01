L’insolito bug di Google Drive

Google Drive è tra i servizi di cloud storage più diffusi e apprezzati nel Web, grazie a versatilità e affidabilità d’impiego invidiabili. Inoltre è stato tra i primi servizi a essere proposti in ambiente cloud computing, risalendo ai primi mesi del lontano 2012. Sia per uso personale che a livello professionale gli aspetti che lo contraddistinguono sono la condivisione di contenuti e l’accesso criptato ai file, rendendolo uno strumento particolarmente versatile in termini di collaborazione fra gruppi di lavoro. In tema di produttività resta quindi da tenere in assoluta considerazione. Vanno al contempo monitorate eventuali problematiche in grado potenzialmente di compromettere temporaneamente affidabilità e sicurezza. Recentemente è stato rilevato un bug insolito il quale può violare la produzione di contenuti per quanto concerne aspetti legati al diritto d’autore. Nel caso specifico i file di testo potrebbero venire contrassegnati come violazione di copyright se contengono solo il numero “1” oppure il numero “0”, anche se ciò non risulta ovviamente corretto. L’anomalo comportamento è stato rilevato da Emily Dolson, professoressa presso la Michigan State University, provando a caricare un file di testo comprendente una riga nella quale era presente il solo carattere “1”. È stata a supporto diffusa una immagine nella quale viene visualizzata la segnalazione di Google Drive inerente la violazione stessa delle regole del diritto d’autore sul file “output04.txt” archiviato nell’account personale. Utenti del sito Hacker News hanno provato a verificare quanto fosse diffuso l’inconveniente e hanno scoperto che la violazione del copyright pare avvenga solitamente quando un file di testo contiene uno “0” o “1/n”. Non risulta al momento noto quale possa essere il criterio analitico che spinga il sistema di verifica automatica di Google a considerare tali file come una violazione del diritto di copia. Resta comunque il fatto che si tratti di una problematica che andrà prontamente affrontata e risolta.