L’FBI mette in guardia dai QR code dannosi

AngularJS è un framework open source per lo sviluppo di applicazioni web, nato per semplificare lo sviluppo di applicazioni su singola pagina. Questa guida ne esplora le caratteristiche fondamentali e l’approccio proposto nello sviluppo di applicazioni web e mobile, analizzando non solo i componenti predefiniti ma sfruttando l’infrastruttura del framework per estenderlo e creare appicazioni avanzate.