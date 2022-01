Dropbox e i problemi di compatibilità con le future versioni di macOS 12

Dropbox sta ancora apportando le ultime modifiche per rendere la sua app macOS compatibile con i Mac M1, ma sembra che l’azienda abbia ancora più sfide da affrontare. Alcuni utenti Dropbox, infatti, hanno ricevuto un’e-mail di avviso di possibili problemi di compatibilità con le versioni future di macOS Monterey.

L’e-mail avvisa gli utenti che l’app Dropbox potrebbe non funzionare come previsto “nella prossima versione di macOS”.

La società spiega che l’aggiornamento del sistema operativo di Apple ha causato un’incompatibilità che impedisce agli utenti Dropbox di aprire file solo online (ovvero quelli non archiviati offline sul computer) tramite app di terze parti.

L’e-mail chiede agli utenti Dropbox di utilizzare Finder per scaricare e aprire i file solo online, poiché altre app macOS potrebbero non essere in grado di caricarli dopo aver installato l’ultimo aggiornamento. Dropbox afferma che a marzo sarà disponibile un aggiornamento beta con una correzione per questo bug.

Aggiornamento macOS 12.3: errore di battitura o spoiler?

È interessante notare che l’e-mail afferma che il prossimo aggiornamento di macOS è “macOS 12.3“, ma Apple deve ancora annunciare un tale aggiornamento. L’ultima versione di macOS Monterey è macOS 12.1, mentre macOS 12.2 rimane disponibile esclusivamente per sviluppatori e utenti beta. Questo, ovviamente, potrebbe essere solo un errore di battitura nell’e-mail.

Ecco una copia tradotta di ciò che contiene l’e-mail:

Vi stiamo contattando in merito a un aggiornamento su Dropbox in esecuzione nella prossima versione di macOS 12.3. Per questa versione, Dropbox non ha ancora il pieno supporto per i file solo online. Stiamo lavorando attivamente su questo e una versione beta verrà rilasciata a marzo 2022. […] Alcune applicazioni sul tuo Mac potrebbero avere problemi nell’apertura dei file dei file Dropbox mentre sono solo online. Potrai comunque aprire i file Dropbox facendo doppio clic su di essi nel Finder.

All’inizio di questo mese, Dropbox ha poi rilasciato una nuova versione beta della sua app macOS che funziona in modo nativo su computer Mac con un chip Apple Silicon (che include M1, M1 Pro e M1 Max). L’app Dropbox beta può essere scaricata dal sito Web ufficiale dell’azienda.