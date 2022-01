Apple in cima alla classifica dei top brand mondiali 2022

Il fatto che Apple sia uno dei brand di principale rilievo presenti su piazza non è assolutamente un mistero, ma che addirittura si tratti dell’azienda avente maggiore valore al mondo poteva non essere cosa chiara ai più sino a prima della diffusione di un recente report condiviso nell’ambito del Brand Finance Global 500.

Apple vale 355,1 miliari di dollari

Dall’analisi condotta da Brand Finance, che secondo metriche e algoritmi proprietari mira a definire il valore dei principali brand stilando la classifica dei migliori 500, Apple vale quindi la bellezza di 355,1 miliardi di dollari, il che costituisce un incremento del 35% rispetto ai dati ricavati dalla medesima indagine nel 2021 e e rappresenta il massimo mai stimato dalla società d’analisi.

David Haigh, CEO di Brand Finance, ritiene che il successo di Apple sia dovuto in special modo anche alla fedeltà dei suoi clienti, supportata dalla costante sensazione di qualità e innovazione espressa dal gruppo con i propri prodotti.

Apple conosce l’importanza del rapporto con i propri clienti. La privacy e la tutela dell’ambiente sono dei temi rilevanti sui quali Apple ha lavorato molto […] incrementando da un lato la fiducia che i clienti ripongono nel marchio, dall’altro annunciando che i partner industriali utilizzeranno energia verde al 100% dal momento che Apple aspira ad essere carbon neutral entro il 2030.

A seguire Apple in classifica, troviamo Amazon, con un incremento del 38% che ha condotto l’azienda a 350 miliari di valore, e Google, avente il medesimo incremento percentuale del gruppo capitanato da Jeff Bezos ma con un valore di 263 miliardi di dollari. Al quarto posto c’è poi Microsoft (che vale 184 miliardi di dollari) e al quinto Walmart (che vale 112 miliardi di dollari).

Merita indubbiamente una menzione pure TikTok, che è al diciottesimo posto nella classifica e si è rivelato come il marchio in più rapida crescita in assoluto, del 215% rispetto allo scorso anno. Vale 60 miliardi di dollari ed è passato alla storia come il primo brand di social media a entrare nella classifica in questione.

Fonte: Brand Finance