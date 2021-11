DevSecOps: il futuro del DevOps. Meetup HDG il 29 novembre

“DevSecOps: il futuro del DevOps” è il titolo di un evento dedicato alla sicurezza informatica e ai DevOps che si terrà online lunedì 29 novembre 2021 dalle 18:45 fino alle 20:15. Organizzato da Innocenzo Sansone, l’organiser di Huawei Developer Group Italia, l’appuntamento sarà a cura di Serena Sensini, ingegnera informatica esperta in progettazione e sviluppo di soluzioni Web e stand-alone nonché sviluppatrice Python e R e appassionata di AI, Deep Learning e Data Analysis.

I temi dell’evento

Il talk di Serena Sensini prende spunto dai cambiamenti che hanno coinvolto il movimento DevOps ormai entrato nel suo secondo decennio, un periodo in cui l’ambito di competenza di questa metodologia ha superato i limiti del solo delivery di prodotto. Tale evoluzione è dovuta anche alla disponibilità delle infrastrutture Cloud che permettono di rimuovere più facilmente i vincoli tra aziende e clienti in attività che vanno oltre lo sviluppo e la messa in produzione dei progetti software.

Ad oggi molti dei compiti Dev to QA to Prod, Ops e Monitoring che un tempo richiedevano un intervento diretto sono automatizzabili, l’attenzione si sposta quindi verso gli aspetti più legati alla sicurezza determinando il passaggio del movimento DevOps ad un approccio DevSecOps che unisca la gestione delle problematiche tradizionali alle nuove sfide.

Agenda e attestato

L’evento, completamente gratuito e lanciato con la collaborazione di The Communities Bay, rappresenta il decimo meetup per sviluppatori organizzato in meno di un anno di vita della Community di HDG Italia. L’agenda prevede un breve benvenuto da parte dell’organizzatore Innocenzo Sansone, il talk della durata di 50 minuti e una “Quiz e lottery” finale dalle 19:45 alle 20:15.

Nel corso di quest’ultima potrai metterti alla prova insieme a tutti gli altri partecipanti nel corso di un quiz durante il quale verranno poste alcune domande sugli argomenti del talk appena seguito. Potrai poi partecipare ad un Lottery con il tuo volto e non mancheranno le sorprese!

È disponibile un attestato di partecipazione per chi assiste alle dirette streaming e il registro potrà essere firmato direttamente durante la diretta.

Cos’è HDG Italia

HDG Italia è la prima Community Dev HUAWEI ufficiale in Europa. Il gruppo fa parte della rete di community non-profit HDG (HUAWEI Developer Groups) e mette insieme tutti gli sviluppatori italiani che hanno come interesse comune la passione per il Digitale e le nuove tecnologie.

Gli eventi organizzati da HDG Italia sono gratuiti e hanno l’obiettivo di connettere, far crescere e formare gli sviluppatori del Paese. Ecco perché i meetup sono a disposizione di chi desidera approfondire le nuove tecnologie, integrare gli HMS (HUAWEI Mobile Services) nelle applicazioni, discutere con altri sviluppatori e disporre di uno spazio per il networking, il confronto e la collaborazione.

Come partecipare

Come anticipato, la partecipazione al meetup “DevSecOps: il futuro del DevOps” è totalmente gratuita. Il link alla diretta arriverà via email agli iscritti poco prima dell’inizio. Per i promemoria, l’attestato, il quiz e la lottery è possibile iscriversi gratuitamente da questa pagina.