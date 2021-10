Windows 11: risolto un altro bug

Dopo il rilascio di Windows 11, ultima versione del noto sistema operativo di Microsoft, il crescente numero di utenti ha favorito l’emergere di diversi bug. L’azienda di Redmond ha recentemente affermato di averne risolto uno che impediva l’installazione di alcune stampanti di rete.

Bug di Windows 11: di cosa si tratta

Il bug era stato confermato all’inizio di questo mese, e a quanto pare non riguarda soltanto Windows 11, ma anche Windows 10.

Il problema è stato riscontrato nei dispositivi che accedono alle stampanti tramite un server di stampa utilizzando connessioni HTTP. Quando un client si connette al server per installare la stampante, una incongruenza relativa alle directory causa la generazione errata dei file di installazione dei driver. Ciò, in alcuni casi, impedisce il corretto download dei driver. Da ciò, chiaramente, deriva l’impossibilità di completare il processo di installazione automatica.

Si tratta, per fortuna di molti utenti, di una procedura che spesso non è utilizzata per i dispositivi general purpose destinati all’uso domestico. Gli ambienti di stampa interessati da questo problema sono generalmente più diffusi in aziende ed organizzazioni, in cui le necessità di gestione delle stampe sono ben diversi da quelli di un’abitazione privata.

Fix già disponibile

La buona notizia, come anticipato all’inizio di questo articolo, è che il problema sembra definitivamente risolto, grazie all’ultimo aggiornamento rilasciato da Microsoft per tutti i dispositivi che eseguono Windows 11. Di conseguenza, dovrebbe essere sufficiente installare quest’ultimo aggiornamento (identificato dal codice KB5006746) sui sistemi interessati.

Microsoft, tuttavia, afferma di aver scoperto anche una soluzione alternativa, che può funzionare temporaneamente nel caso in cui non dovesse essere possibile installare l’aggiornamento appena menzionato. È infatti lecito aspettarsi qualche giorno di attesa prima di poter vedere questo aggiornamento tra quelli disponibile tramite Windows Update.

Gli amministratori di sistema possono comunque installare i driver della stampante sul client tramite altri mezzi, ad esempio copiando ed installando i driver manualmente. Dal momento che l’intero bug deriva unicamente dal processo di download, l’installazione manuale dovrebbe essere risolutiva.

Fonte: Softpedia