Trust Verto: addio dolori e benvenuto confort con il mouse verticale

Se sei un professionista che quotidianamente lavora al PC, avrai sicuramente già sperimentato i dolori di braccio e polso causati dal mouse. Il mouse Trust Verto può limitare, se non evitare del tutto, tali problemi grazie al suo design verticale con un prezzo di soli 14 euro. Una spesa esigua se rapportata ai benefici offerti.

Mouse ergonomico verticale Trust Verto: caratteristiche tecniche

La periferica si distingue dalle proposte tradizionali per il suo design che presenta un’impugnatura inclinata di 60 gradi. Questa consente una posizione della mano naturale e, quindi, nettamente più confortevole riducendo drasticamente l’affaticamento dovuto alle sessioni prolungate di utilizzo. La superficie, inoltre, è rivestita completamente in gomma garantendo una piacevole sensazione al tatto ed una presa più salda. La dotazione dei tasti prevede, oltre a quelli indispensabili, anche due tasti aggiuntivi per il pollice di facile accesso. Anche la rotella è rivestita in gomma così da rendere lo scrolling silenzioso, ma senza rinunciare alla precisione. Dal punto di vista funzionale si tratta sicuramente di un dispositivo pratico e versatile capace di assisterti in ogni circostanza o ambiente di utilizzo.

Tuttavia, non sono state trascurate le prestazioni, di buon livello nonostante la fascia di prezzo in cui si colloca. All’interno ospita un sensore ottico di tracciamento a risoluzione variabile di 1000DPI o 1600DPI. Le due risoluzioni possono essere switchate rapidamente attraverso un pratico tasto posto sempre nella zona sinistra dedicata ai comandi per il pollice. Il collegamento avviene tramite un cavo USB di 1,5 metri. La periferica è assolutamente plug and play e non necessita quindi di alcuna installazione driver o software di terze parti. Sarà sufficiente collegare il mouse ad una qualsiasi delle porte USB del computer e risulterà immediatamente pronto all’utilizzo.

Grazie ad uno sconto del 30%, il Trust Verto può essere acquistato su Amazon a soli 13,99 euro con spedizione Prime.