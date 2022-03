SAMSUNG Galaxy Go LTE: miglior Chromebook con WiFi 6 e processore Intel in offerta su Amazon

Il Galaxy Chromebook Go è disponibile sia nei modelli WiFi che LTE. Il modello WiFi è un Chromebook standard che si connette a Internet principalmente tramite connessione WiFi mentre il modello LTE più costoso utilizza una scheda Sim per connettersi a qualsiasi rete mobile 4G per l’accesso a Internet proprio come il tuo telefono. Puoi acquistare oggi questo prodotto su Amazon ad un prezzo molto conveniente, parliamo di soli 299,00 rispetto al consueto prezzo di 449.

Il corpo esterno è fatto di plastica, ma il design richiama uno stile tipo alluminio, grazie al colore argentato che hanno utilizzato per questo modello. La cerniera è resistente e robusta con una rotazione di 180 gradi. I tasti della tastiera sono ben distanziati, tutti stampati in minuscolo. Buona anche la larghezza del touchpad rispetto ad altri laptop di queste dimensioni.

Questo pc ossiede una porta USB-A standard USB 3.2, ideale per il collegamento di dischi flash o dischi rigidi esterni portatili, anche se i Chromebook come questo sono dotati di eMMC 32-64 GB di memoria flash.

Puoi aumentare questo spazio di archiviazione utilizzando la scheda Micro SD/SDHC/SDXC fino a 2 TB. Grazie alla memoria flash eMMC, questo Chromebook si avvia molto velocemente (in genere in meno di 10 secondi) e si riattiva quasi istantaneamente. Ecco altre caratteristiche da non sottovalutare: processore Intel Celeron N4500 con Turbo Boost, Display Anti-Glare con luminosità fino a 220 nits e risoluzione HD. Memoria da 4 GB LPDDR4x, Stereo Speakers ( 1.5 W x 2 ), Webcam da 720p, Bluetooth 5.1 e sopratutto possiede il Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11 ax.

Ricordiamo infine che Chromebook viene fornito con una batteria agli ioni di litio da 5480 mAh a 2 celle che secondo Samsung offre 12 ore di batteria. Secondo alcuni test, ci vogliono almeno 6 ore di utilizzo attivo navigando sul Web e riproducendo occasionalmente musica per farlo scaricare. Si tratta comunque di prestazioni incredibili che rendono i Chromebook dei dispositivi ideali per gli studenti che frequentano le lezioni senza comode prese di ricarica o per le persone che lavorano molto con il pc e tendono a spostarsi continuamente.

Se hai deciso di acquisare questo prodotto, clicca questo link per beneficiare dello sconto di oltre il 30%.