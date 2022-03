Il Mini PC tascabile, aggiornabile a Windows 11, al minimo storico

Se perfino i Mini PC sono troppo grandi per le tue esigenze, esiste un’alternativa dal formato perfino più compatto. Un esempio è il NiPoGi Mini PC Stick, un vero e proprio computer dalle dimensioni simili ad una chiavetta USB equipaggiato con processore Intel e aggiornabile a Windows 11 disponibile a soli 170 euro su Amazon.

NiPoGi Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

Come premesso, il formato del computer è a dir poco compatto, capace di entrare tranquillamente nel taschino della giacca. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz a cui si affiancano 6GB di memoria RAM e 128GB di spazio per l’archiviazione. La CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft e non rinuncia a un interessante sistema di dissipazione. L’heatsink è decisamente generoso e assistito da una microventola estremamente silenziosa che garantisce temperature ottimali anche a pieno carico. Si tratta di una configurazione dalle ottime prestazioni, nonostante lo spazio piuttosto risicato, ideale sia a casa che per l’utilizzo professionale. Ottimo per la navigazione, l’intrattenimento e l’elaborazione dei documenti con il pacchetto Office.

Anche dal punto di vista della connettività il computer non rinuncia a nulla. Dispone, infatti, di due porte USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento. Queste consentono di associare al PC anche periferiche di archiviazione esterna così da espandere la memoria, senza però rinunciare alle prestazioni. Il connettore audio/video in questo caso è integrato, un HDMI che consente di gestire un monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Possiede perfino una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione cablata. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto del 29%, il NiPoGi Mini PC stick è disponibile su Amazon a soli 169,91 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.