CrossOver 21.2 rilasciato

Il team di sviluppatori CrossOver ha rilasciato una nuova stable release del progetto. CrossOver 21.2 è l’ultima incarnazione del noto emulatore software che consente di eseguire programmi progettati per operare unicamente su Windows anche sulle distribuzioni Linux e su MacOS. Nello specifico si tratta di un applicativo proprietario, sviluppato dalla software house CodeWeavers, basato su una versione modificata del non-emulatore open source Wine. Sostanzialmente i developer di CodeWeavers contribuiscono attivamente allo sviluppo di alcune parti di Wine. Dunque CrossOver condivide con esso tutte le funzionalità ma include anche delle patch non rilasciate pubblicamente che gli consentono di offrire un miglior supporto a tutta una serie di applicazioni professionali come ad esempio Microsoft Office oppure Adobe Premiere.

CrossOver 21.2 introduce diverse novità interessanti che migliorano notevolmente l’esperienza utente generale. Nello specifico in tale update sono state implementate più di trecento patch provenienti dal ramo stabile di Wine. Gran parte di esse riguardano aggiornamenti per componenti come wined3d, un wrapper di librerie open source che permette una completata implementazione delle DirectX sulle distribuzioni Linux ed in MacOS.

Nelle release note i coder di CrossOver fanno sapere che in tale aggiornamento è stato risolto il problema con l’audio di alcuni videogiochi come ad esempio nella Halo: Master Chief Collection. Inoltre sono stati integranti dei bugifx per quanto riguarda le problematiche di crash con il client di Steam e sono stati sistemati anche i bug inerenti ai problemi di connessione con i server di Valve.

Per quanto concerne MacOS i programmatori hanno sistemato i con i controlli del mouse con i giochi basati Unity. Nelle precedenti build infatti alcuni titoli basati proprio su tale engine grafico risultavano praticamente ingiocabili a causa un bug che impediva il corretto funzionamento delle periferiche di input. Gli utenti Linux invece potranno godere di un update che corregge alcuni glitch grafici di Microsoft Office.