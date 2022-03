Coding creativo: realizza visual con JavaScript in offerta a 9,90€

Sapevi che è possibile realizzare immagini interamente scritte in JavaScript? Questa disciplina prende il nome di “coding creativo” e permette di sviluppare, disegnare e animare visual e testi semplicemente attraverso il codice. Per saperne di più, Domestika sconta in occasione dei Mid Season Sale un corso completamente dedicato, messo a punto dal programmatore creativo Bruno Imbrizi combinando i suoi interessi nel motion graphics con la programmazione. Il corso è in offerta a soli 9,90 euro – ovvero uno sconto dell’83% – per un periodo di tempo limitato.

Coding creativo: cosa imparerai all’interno del corso

Il corso si sviluppa in 21 lezioni di livello principiante e dunque adatte anche a chi non ha esperienza in questo settore. Inizierai imparando a conoscere le basi della programmazione JavaScript, “motore” vero e proprio del coding creativo. Dai semplici strumenti di lavoro passerai in rassegna tutta una serie di concetti fondamentali di questo interessante linguaggio di programmazione. Poi sarà il momento di realizzare i primi bozzetti digitali, sfruttando diverse nozioni e utility pensate per aiutarti nella creazione del design finale.

“Coding creativo: realizza visual con JavaScript” è rivolto agli utenti interessati principalmente al mondo della programmazione e che vogliono sfruttarne le proprietà per dare vita a visual e grafiche sorprendenti e accattivanti. Nessun requisito particolare richiesto, se non una capacità matematica di base e un computer con Node.js, un web browser e un elaboratore di testi. A questo link potrai osservare nel dettaglio gli argomenti affrontati in ognuna delle 21 lezioni, che sono on-demand e ad accesso illimitato. Ancora per pochi giorni potrai acquistare il corso al prezzo speciale di soli 9,90 euro invece di 59,90: un’ottima occasione per imparare una disciplina affascinante e dinamica.