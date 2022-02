Xiaomi Mi Wi-Fi Extender a meno di 10 euro. Che BOMBA

Puoi smetterla di vagare per la stanza alla ricerca del segnale, e coprire la camera o l’intera casa con una rete Wi-Fi stabile e veloce. Con il ripetitore Xiaomi Mi Wi-Fi Extender puoi aumentare l’area del segnale wireless in maniera rapida ed estremamente semplice, con un costo inferiore ai 10 euro grazie all’offerta di Amazon. Si tratta di un’offerta a tempo su un numero di pezzi limitati, per cui non posso garantirti la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Xiaomi Mi Wi-Fi Extender: caratteristiche tecniche

La soluzione di Xiaomi è un dispositivo estremamente compatto, grazie alla spina integrata che consente di collegare il ripetitore direttamente alla presa elettrica. Ai lati sfoggia due antenne ad alto guadagno che garantiscono un segnale stabile e una velocità fino a 300Mbps. Decisamente comodo il LED sulla parte frontale che indica la potenza del segnale in tempo reale così da agevolare il corretto posizionamento del ripetitore. La configurazione è estremamente semplice attraverso l’applicazione Xiaomi Mi Wi-Fi che consente di gestire il tutto direttamente da smartphone o tablet.

Una delle feature più interessanti è la possibilità di aggiungere ulteriori extender alla rete generando una specie di rete mesh. Questi, infatti, saranno gestibili tutti da un unico posto per una flessibilità senza paragoni. Si tratta di un’ottima soluzione per coprire con la rete Wi-Fi tutte le zone buie lasciate dal modem principale. Il dispositivo, infatti, è compatibile con qualsiasi modem o router sul mercato. Allo stesso modo può essere utilizzato con qualsiasi ISP che opera in Italia, di conseguenza non avrai alcuna limitazione. Inoltre, il supporto a 64 dispositivi contemporaneamente lo rendono perfetto per molteplici applicazioni. È perfetto, infatti, anche per l’ufficio così da semplificare la connessione di un notevole numero di postazioni senza i limiti dovuti al modem o al router.

Grazie ad uno sconto del 33%, il ripetitore Xiaomi Mi Wi-Fi Extender è disponibile su Amazon a soli 9,99 euro.