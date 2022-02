SSD Crucial P5 Plus 500GB: l’unità professionale da 6600MB/s

Se rientri in quella fascia di utenza che delle prestazioni non ne ha mai abbastanza, ma tiene sempre d’occhio il portafogli, allora il Crucial P5 Plus 500GB è cio che fa per te. Si tratta di un SSD NVMe capace di offrire velocità fino a 6600MB/s ideale per professionisti o videogiocatori, oggi in offerta a soli 87 euro su Amazon.

SSD interno NVMe Crucial P5 Plus 500GB: caratteristiche tecniche

L’unità, infatti, sfrutta l’interfaccia PCIe 4.0 che nello specifico fornisce una velocità di lettura fino a 6600MB/s e 4000MB/s in scrittura. Rimane però retrocompatibile anche con gli standard precedenti, e quindi è possibile installare il disco anche su uno slot PCIe 3.0. Il form factor è il M.2 2280, ed è quindi indispensabile avere uno slot disponibile sulla scheda madre. Naturalmente è compatibile con tutte le configurazioni che sfruttano questo standard che siano desktop, laptop o Mini PC. Rappresenta, infatti, una delle soluzioni più adottate dai professionisti per espandere l’archiviazione senza impattare sulle prestazioni. Tuttavia, rappresenta anche un’ottima alternativa per i videogiocatori più esigenti. Il disco riduce drasticamente i tempi di caricamento, anche rispetto ai tradizionali SSD SATA. Inoltre, il software dedicato consente di ottimizzare l’unità proprio per il gaming.

Ad accompagnare il P5 Plus c’è lo strumento Storage Executive che offre una gestione completa per ogni funzionalità del disco. Non manca, naturalmente, lo strumento di clonazione che ti consente di trasferire tutti i tuoi dati dal vecchio hard disk al nuovo SSD. Il disco è persino compatibile con l’ultima nata di casa Sony, la nuova Play Station 5 in quanto rispetta a pieno gli elevati requisiti imposti dall’azienda. Completa la dotazione una garanzia di ben 5 anni sull’hardware per ben 300TBW scritti.

Grazie ad uno sconto del 21%, il Crucial P5 Plus 500GB è disponibile su Amazon a soli 87,49 euro per un risparmio di circa 25 euro sul prezzo di listino.