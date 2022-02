Dopo El Salvador, anche il Messico vuole legalizzare Bitcoin

El Salvador continua a sostenere l’adozione delle criptovalute. Ispirandosi a questo paese centroamericano, Indira Kempis, una senatrice messicana, ha affermato che il Messico ha bisogno che il Bitcoin sia legale.

Il senatore sta sviluppando un disegno di legge sulla criptovaluta basato sulla legge sui Bitcoin di El Salvador.

I messicani possono ottenere l’inclusione finanziaria con Bitcoin

Kempis ha fatto notare il suo ottimismo per l’adozione di Bitcoin in un’intervista rilasciata durante la sua visita in El Salvador. Parlando con El Salvador In English, una pubblicazione locale, Kempis ha affermato di aver osservato che Bitcoin stava portando inclusione finanziaria ai salvadoregni.

Il senatore messicano ha ritenuto che El Salvador stesse cambiando rapidamente la narrativa del paese. Dopo essere stato spesso menzionato in relazione a questioni di migrazione, violenza e criminalità organizzata, El Salvador è ora citato nella discussione sull’adozione globale delle criptovalute. Ha aggiunto che il suo paese, il Messico, dovrebbe emulare El Salvador in questo modo.

Abbiamo bisogno che bitcoin abbia corso legale in Messico perché se non è così, se non prendiamo quella decisione come ha fatto El Salvador, è molto difficile agire.

ha detto.

Secondo Kempis, l’adozione di Bitcoin come moneta a corso legale ha il potenziale per creare condizioni di parità per le persone escluse in tutto il mondo.

A parte la testimonianza di Kempis sugli aspetti positivi dell’adozione di Bitcoin in El Salvador, il paese ha messo in evidenza i benefici che ha ottenuto dal trasferimento. Il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha recentemente osservato che il PIL del paese è cresciuto di oltre il 10% lo scorso anno.

Morena Valdez, ministro del turismo del Paese, ha aggiunto che il settore è cresciuto di oltre il 30% dall’attuazione della legge Bitcoin. Anche le entrate in valuta estera dal turismo hanno superato le proiezioni del governo, ha osservato.

Ecco perché il Messico trarrà vantaggio

Come ha affermato Kempis, il Messico potrebbe trarre un sacco di vantaggi dall’adozione di Bitcoin come moneta a corso legale.

Secondo uno studio dell’Associazione delle banche del Messico (ABM), c’è un chiaro caso di diffusa esclusione finanziaria in Messico. Circa il 53% degli adulti nel paese non ha un conto in banca. Allo stesso modo, lo studio ha rilevato che 7 su 10 della popolazione del paese non hanno accesso al credito.

ABM ha osservato che il problema è esacerbato dal fatto che la popolazione nutre una sfiducia nei confronti dei prodotti e servizi finanziari.

Bitcoin, essendo una soluzione decentralizzata, può aiutare a risolvere questo divario come sta facendo in El Salvador.