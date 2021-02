Total Cookie Protection in Firefox

Mozilla ha annunciato l’integrazione in Firefox del supporto alla Total Cookie Protection, funzionalità che dovrebbe garantire una protezione ulteriore contro il tracciamento della abitudini di navigazione. Firefox 86 è la prima release dell’applicazione a presentare questa feature che potrà essere abilitata tramite la “Protezione antitracciamento avanzata” presente nelle impostazioni di “Privacy & sicurezza”.

Lo scopo della Total Cookie Protection è in sostanza quello di confinare i cookie e di limitarne l’azione unicamente al sito da cui sono stati generati nel client, questo impedirà alle attività di tracking di utilizzarli per seguire gli utenti e i loro spostamenti da un sito Internet all’altro. Gli operatori di marketing avranno così a disposizione un minor numero di informazioni utili per la profilazione finalizzata all’advertising.

Enhanced Tracking Protection e cookie jar

La Total Cookie Protection viene presentata come parte della Enhanced Tracking Protection che è stata abilitata di default in Firefox a partire dal 2019. Quest’ultima aveva originariamente il compito di bloccare i cookie provenienti dalle piattaforme catalogate come tracker da Disconnect, un servizio disponibile come Add-on del “Panda Rosso” che migliora le prestazioni del browser e massimizza la privacy impedendo il tracciamento da parte dei siti Web che l’utente non sta visitando al momento corrente.

L’Enhanced Tracking Protection viene così potenziato per offrire una maggiore copertura in modo da garantire che nessuna azione di tracking cross-site basata sui cookie possa essere autorizzata, ciò sarà possibile tramite un’apposita “cookie jar” separata per ciascun sito Internet visitato. Ogni volta che un sito Web, o del contenuto di terze parti incluso all’interno di esso, “depositerà” un cookie nel browser e quindi nella “cookie jar”, esso non potrà agire all’esterno di quest’ultima bloccando qualsiasi tentativo di condivisione.

Total Cookie Protection ed eccezioni

Per evitare che la Total Cookie Protection possa intervenire negativamente sulla qualità della user experience vi saranno delle eccezioni per alcuni cookie, come per esempio quelli utilizzati dai provider di servizi per le procedure di autenticazione.

Tale novità va a sommarsi alla protezione contro i cosiddetti supercookie, cioè i cookie che permettono di utilizzare gli identificatori di connessione per il tracciamento degli utenti. A partire da Firefox 85 essi infatti vengono bloccati dal browser tramite l’isolamento della cache e delle connessioni ai siti Internet da cui sono stati generati

Fonte: Mozilla Security Blog