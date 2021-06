Internet-in-a-Box: tutto il sapere digitale, anche senza Internet

Viviamo in una società in cui l’accesso ad Internet è dato quasi per scontato, come se tutti potessero sempre usufruire di questa incredibile e potentissima risorsa. Eppure, in molte parti del mondo, questa possibilità non è affatto garantita: esistono intere comunità che non possono accedere al web, o che hanno grosse limitazioni che impediscono l’utilizzo di quello che, nel mondo occidentale, è praticamente alla portata di tutti.

È però innegabile il fatto che molti dei contenuti disponibili sul web sono di grande importanza, per esempio nell’ambito scientifico ed educativo. Ed è per questo motivo che nasce il progetto Internet-in-a-Box.

Cos’è Internet-in-a-Box

Internet-in-a-Box è definito dai suoi realizzatori come un “learning hotspot“, un sistema che raccoglie tutti i contenuti disponibili tramite alcune piattaforme online gratuite, quali Wikipedia, Khan Academy, OpenStreetMap, E-Books e molto altro, all’interno di un sistema che può funzionare offline, senza accesso ad Internet.

Internet-in-a-Box può essere installato su dispositivi di vario tipo: è possibile utilizzare un Raspberry Pi con una memoria sufficiente grande, o un hard disk che integra un hotspot. È inoltre possibile acquistare kit già pronti all’uso, oppure seguire i tutorial reperibili seguendo i link nel repository di GitHub del progetto.

Contenuti

I contenuti inclusi in Internet-in-a-Box sono installabili tramite una Admin Console, in forma di Content Packs, disponibili in varie lingue, e semplificando di molto il processo di installazione. Le scuole hanno anche la possibilità di scegliere tra 30 applicazioni specifiche per studenti ed insegnanti.

Anche la comunità intorno a questo progetto è molto attiva, oltre ad avere un ruolo cruciale (vista l’entità anche sociale, oltre che tecnologica, di questa iniziativa).

Chi volesse saperne di più, può fare riferimento alla pagina ufficiale del progetto, in cui è possibile accedere ad altre risorse, come video o tutorial. Chi, invece, volesse provare ad effettuare un’installazione, può fare riferimento al summenzionato repository sy GitHub.

Fonte: Internet-in-a-Box