Nasce la scuola per gli sviluppatori del futuro su Google Cloud

Partirà a breve il programma Google Cloud Pro, in collaborazione con TIM, per guidare gli sviluppatori italiani alla certificazione Google Cloud Platform (GCP) e alle sue potenzialità in ambito privato e aziendale. Suddiviso in un ciclo formativo della durata di tre mesi che prenderà il via il prossimo 28 marzo – trovate il link per iscrivervi in calce alla news -, il percorso realizzato da Google Cloud è costituito da una serie di webinar live, sessioni di Q&A, corsi on demand, trainer per tutta la durata del corso e molto altro; in questo corso gli iscritti saranno affiancati da alcuni nomi noti del panorama formativo, tra cui Codemotion (che si occuperà dell’area tecnica) e Fast Lane (che si occuperà della organizzazione delle sessioni di formazione live).

Al via il programma Google Cloud Pro per la certificazione Google Cloud

Dicevamo il corso di formazione. Costituito in un ciclo formativo di tre mesi, senza costi di iscrizione, permetterà a ogni partecipante di ottenere tre tipologie differenti di certificazioni a scelta tra:

Associate Cloud Engineer (ACE): figura dedicata all’implementazione delle applicazioni, al controllo delle operazioni e alla gestione delle soluzioni aziendali;

Professional Cloud Architect (PCA): figura con un'elevata conoscenza dell'architettura Cloud e della Google Cloud Platform (GCP) per progettare, sviluppare e gestire soluzioni sicure, solide e scalabili per raggiungere gli obiettivi aziendali;

Professional Data Engineer (PDE): figura che si occupa della progettazione, costruzione e gestione dei problemi relativi ai sistemi di elaborazione dei dati con particolare attenzione alla sicurezza, affidabilità, scalabilità ed efficienza dei sistemi.

Durante la durata del corso gli sviluppatori dovranno accumulare appositi Skill badge di Google Cloud che saranno requisito fondamentale per proseguire nel corso e accedere agli step successivi del programma: inoltre, gli Skill badge fungeranno anche da prova di acquisizione di specifiche competenze da poter inserire nel proprio curriculum per aumentarne il valore verso le altre aziende.

Google Cloud Pro è uno dei programmi nati dalla collaborazione strategica tra Google Cloud e TIM: il core dell’iniziativa è anche quello di agevolare e facilitare il sempre più necessario avanzamento del nostro Paese verso la digitalizzazione in un panorama che si muove ad alta velocità verso nuove tecnologie cloud, 5G e IA. Gli sviluppatori italiani che prenderanno parte a questo progetto, avranno l’occasione di mettere in gioco le proprie competenze, apprendere e migliorare le proprie abilità tecniche lungo i tre mesi che li guideranno verso la certificazione Google Cloud.

Perché è importante ottenere la certificazione?

Gli sviluppatori italiani interessati al programma Google Cloud Pro potranno arricchire il proprio curriculum con la certificazione Google Cloud: si tratta di una certificazione di altissimo valore per dimostrare di possedere le competenze pratiche e teoriche fondamentali per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l’amministrazione di una parte o dell’intera infrastruttura cloud di un’azienda.

Dove e come iscriversi al corso

Se siete interessati al programma potete scoprire maggiori informazioni e iscrivervi cliccando questo link. Ricordiamo che l’iscrizione al percorso Google Cloud Pro è completamente gratuita, ad eccezione dell’esame di certificazione che invece non è compreso.

Contenuto realizzato in collaborazione con TIM & Google Cloud