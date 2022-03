Mini PC AMD: Ryzen 5, 16 GB di RAM e Radeon Vega 8 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se stai cercando un mini PC da portare in ufficio o per l’utilizzo casalingo e non vuoi spendere troppo, questa nuova soluzione AMD potrebbe essere molto allettante. Attualmente può essere trovato su Amazon ad un prezzo incredibile di soli 407,99€.

I punti di forza di questo PC sono i componenti di alta qualità. Parliamo di un processore Ryzen 5 3450U 4 Cores/8 Threads, affiancato a 16 GB di RAM DDR4 (8GB×2 Dual channel) e una Radeon VEGA 8 che raggiunge una frequenza di clock di 1200 MHz.

La combinazione di questi prodotti, affiancati ad un SSD da 256 GB rendono questo PC una scheggia, sia durante l’elaborazione di programmi pesanti che in accensione.

Inoltre, dispone anche di un modulo Wi-Fi integrato, oltre ad avere una porta USB di tipo C, una porta USB 3.0, connessione HDMI, DisplayPort, porta Gigabit Ethernet, e Bluetooth 5. Puoi acquistare questo PC su Amazon cliccando su questo link.