Microsoft conferma la violazione di Lapsus$

Microsoft conferma che il gruppo di hacker Lapsus$ ha compromesso con successo l’account utente di un dipendente rubandone il codice.

Questo, pochi giorni dopo che il gruppo si è vantato di essersi infiltrato nel gigante del software.

Nessun dato o codice del cliente è coinvolto, afferma Microsoft, e l’operazione è interrotta dal team di sicurezza. La società ha fatto l’ammissione in un post sul blog.

Microsoft afferma che il suo team di sicurezza informatica stava già indagando sull’intrusione quando, domenica, Lapsus$ si è vantato di aver compromesso l’account di un dipendente e di aver rubato il codice sorgente all’azienda.

Questa divulgazione pubblica ha intensificato la nostra azione consentendo al nostro team di intervenire e interrompere l’attore durante l’operazione, limitando un impatto più ampio. I nostri team di risposta alla sicurezza informatica si sono rapidamente impegnati per correggere l’account compromesso e prevenire ulteriori attività.

ha scritto la società nel suo post sul blog.

Nessun codice o dato cliente è stato coinvolto nelle attività osservate. Microsoft non fa affidamento sulla segretezza del codice come misura di sicurezza e la visualizzazione del codice sorgente non comporta un aumento del rischio.