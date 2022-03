GNOME 42 rilasciato: ecco tutte le novità

Gli sviluppatori del desktop environment GNOME hanno rilasciato una nuova major release. Questa nuova versione di tale ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK introduce diverse novità che permettono di migliorare notevolmente l’esperienza utente generale. In GNOME 42 si è entranti nel vivo con la transizione alle GTK4 ed ed al nuovo paradigma di progettazione delle GUI (Graphical User Interface) chiamato Adwaita. Infatti in questa build sono presenti diversi applicativi, come ad esempio Nautilus, che implementano la nuova versione del toolkit assieme ad una veste grafica rinnovata.

Grazie all’adozione del sistema di sviluppo delle UI (User Interface) Adwaita, GNOME 42 ha un parco software esteticamente più omogeno ed uniforme. Con l’implementazione di libadwaita i vari applicativi all’interno ambiente grafico si presentano con un aspetto moderno e gradevole. Una delle innovazioni presenti in questa nuova versione riguarda proprio il tema di GNOME Shell. Ora le finestre degli applicativi sono disegnate con i bordi stondati ed il sistema di notifiche (on-screen display) è stato completamente rinnovato per uniformarsi con le animazioni presenti in GNOME.

In tale release ha fatto il suo ritorno il tool per la cattura degli screenshot. I coder di GNOME hanno eseguito una completa riscrittura di questa utility in modo tale da renderla più funzionale. Ora questo programma è perfettamente integrato all’interno del desktop environment ed è richiamabile semplicemente con la pressione del tasto STAMP.

Sempre in GNOME 42 possiamo trovare una nuova sezione del pannello impostazione chiamata Appearance Hub, dedicata appunto alla personalizzazione del proprio ambiente di lavoro. Da tale Hub quindi l’utente può impostare il tema, i pacchetti delle icone, la dark mode ed ovviamente anche lo sfondo del desktop.

In questo major update è stato operato anche un completo redesing del Remote Desktop Setup. Il setting delle connessioni remote si presenta ora con un aspetto grafico completamente nuovo ed adotta in pieno i dettami dello stile Adwaita.