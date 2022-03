AVIRA INTERNET SECURITY in offerta a soli 26,95 euro

Rispetto a solo qualche anno fa, le minacce informatiche si sono moltiplicate in maniera esponenziale.

Non si parla più del singolo virus, ma di un vero e proprio arsenale puntato costantemente sui nostri computer e smartphone. Di fatto, un semplice antivirus non è più sufficiente per poter dormire sonno tranquilli.

In questo contesto, nasce una soluzione più completa come AVIRA INTERNET SECURITY. Si tratta, infatti, di un pacchetto completo in grado di offrire la protezione dei dispositivi elettronici a 360 gradi.

D’altro canto, AVIRA è un marchio tedesco fondato nel 1986 che, sin dal suo primo giorno, ha dimostrato di lavorare con grande perizia per proteggere i computer dei propri clienti.

AVIRA INTERNET SECURITY: sicurezza informatica a 360 gradi

AVIRA INTERNET SECURITY racchiude al suo interno tutti gli strumenti di AVIRA ANTIVIRUS PRO, proponendo soluzioni ancora più avanzati.

In tal senso si spazia dal blocco delle minacce in tempo reale e riparazione dei file, alla protezione durante navigazione e acquisti online. La protezione di rete domestica e della privacy, sono altri fattori legati all’antivirus e riportati da questa suite avanzata che però non si ferma qui.

A fare davvero la differenza sono tool come:

un password manager , in grado di generare e archiviare automaticamente le password;

, in grado di generare e archiviare automaticamente le password; un sistema di protezione degli account online ;

; l’ aggiornamento automatico di programmi e driver ;

; un sistema di risoluzione dei problemi software.

Un pacchetto completo che va oltre quella che è la semplice protezione dai virus, offrendo supporto agli utenti sotto ogni punto di vista.

A rendere particolarmente apprezzabile AVIRA INTERNET SECURITY, oggi vi è anche un considerevole sconto sulla sottoscrizione annuale dello stesso. Si parla infatti di una riduzione del 40% rispetto al prezzo di listino, con un abbonamento che costa, per il primo anno, solamente 21,95 euro.