Windows 11: ecco come rimuovere i watermark per l’hardware non supportato

Giusto ieri vi abbiamo parlato delle novità introdotte da Microsoft nel ramo di sviluppo di Windows 11. All’interno dell’Insider Program la società californiana sta sperimentando nuovi metodi per avvertire gli utenti che il proprio computer non rispecchia i requisiti minimi imposti dal sistema operativo. Nel dettaglio tali avvisi si concretizzano in un watermark collocato al di sopra dello sfondo del desktop assieme ad una notifica che invece viene visualizzata all’interno del pannello delle Impostazioni. Si tratta quindi semplicemente di comunicazioni all’utente, non vi è alcun tipo di blocco software ed i beta tester possono continuare ad usare Windows 11 senza troppi problemi. Tuttavia la community di smanettoni ha già trovato un hack per eliminare tale watermark.

Per cancellare l’avviso che comprare a schermo nella preview build di Windows 11 è necessario modificare una chiave all’interno del registro di sistema. La procedura è molto semplice e richiede pochi minuti. Prima di tutto digitiamo la classica combinazione di tasti Windows+R, si aprirà una finestra con un campo di testo nella quale dovremo scrivere “Regedit” e premere il tasto invio.

A questo punto verrà aperto il registro di sistema dalla quale si dovrà reperire la chiave chiamata “UnsupportedHardwareNotificationCache” presente all’interno della sezione “HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\”. Per eliminare il watermar che recita “Requisiti di sistema non rispettati” dal desktop dovremo modificare il valore della voce “SV2 DWORD” da 1 a 0. In fine clicchiamo su “Salva” ed avremo terminato l’operazione.

Nel caso in cui non riesca a trovare la chiave “UnsupportedHardwareNotificationCache” possiamo crearla direttamente noi. Clicchiamo con il tasto destro all’interno della directory “HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\”, successivamente selezioniamo l’opzione Nuova>Chiave e nominiamo la nuova chiave come “UnsupportedHardwareNotificationCache”. Ora aggiungiamo il valore “SV2 DWORD”, modificandolo sempre da 1 a 0, e salviamo.

Tali modiche sono valide unicamente per le build di Windows 11 presenti all’interno dell’Insider Program. Le versioni stabili del sistema operativo Microsoft infatti non sono installabili su PC non supportati.