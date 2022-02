Samsung Auricolari Galaxy Buds Pro+ ad un prezzo bomba su Amazon

In offerta oggi su Amazon le Galaxy Buds Pro a soli 179 euro. Queste nuove cuffie hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC) introdotta per la prima volta da Galaxy Buds Live e fissarle bene all’orecchio risulta essere abbastanza facile, specialmente con i vari auricolari in silicone inclusi.

Sono classificate IPX7 per la resistenza al sudore, quindi resisteranno a qualsiasi sessione di allenamento in palestra. L’app Galaxy Wearable offre anche una funzione nuova per gli auricolari Samsung: il 360 Audio. Proprio come il suono spaziale offerto da Apple AirPods Max, o uno dei tanti standard audio surround virtuali che troverai supportati da varie cuffie da gioco, 360 Audio crea un ambiente audio surround virtuale con rilevamento dei movimenti della testa utilizzando Dolby Atmos.

Puoi usarlo solo se abbinato a un telefono o tablet Samsung Galaxy, ma quando lo fai, puoi accedere all’audio surround mentre utilizzi servizi di streaming come Netflix, Hulu, Disney Plus e Apple TV Plus.

Ogni auricolare è dotato di un pannello sensibile al tocco sul lato che serve per i controlli di riproduzione. Toccando uno degli auricolari una volta si avvia o si interrompe la musica che si sta ascoltando, toccando due volte si salta un brano e toccando tre volte si torna indietro. Come impostazione predefinita, puoi alzare e abbassare il volume toccando e tenendo premuti rispettivamente gli auricolari destro e sinistro, ma puoi cambiare quella funzione nell’app Samsung Wearable. Ti consente anche di disattivare completamente i controlli touch, se è qualcosa che desideri.

Tra le altre caratteristiche ricordiamo che sono state progettate con un adattatore USB-C e possiedono la funzione di ricarica wireless. Possono essere aqcuistate su Amazon ad un prezzo molto competitivo, la spedizione è Prime.