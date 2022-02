Potenzia il Wi-Fi del tuo PC a 1300Mbps con la TP-Link Archer T3U

Puoi mettere fine alla connessione lenta e instabile sul tuo computer con un semplice accessorio, piccolo e affidabile. Sto parlando del TP-Link Archer T3U, un dongle USB Wi-Fi dual band capace di offrire una velocità di trasferimento di ben 1300Mbps, oggi in offerta su Amazon a soli 17 euro.

Dongle Wi-Fi TP-Link Archer T3U: caratteristiche tecniche

La chiavetta si presenta con un design traslucido piuttosto elegante con un piccolo LED di stato sulla parte superiore. Il dongle misura solo 4,5cm, una soluzione decisamente pratica da utilizzare con laptop e, soprattutto, con Mini PC non dotati del chip integrato. La configurazione dual band sfrutta le bande a 2,4GHz e 5GHz per raggiungere una velocità di trasferimento fino a 1300Mbps. Questo significa che il dispositivo supporta perfettamente le connessioni Fibra 1 Giga. A supporto dell’hardware ci pensa la tecnologia MU-MIMO che prioritizza in maniera intelligente la banda così da offrire la massima velocità ad ogni dispositivo in base alla singola richiesta.

Si tratta di un dispositivo plug and play che non richiede alcuna installazione drive o software di terze parti. Questo rende la configurazione estremamente semplice e veloce ed è sufficiente collegare la chiavetta ad una qualsiasi delle porte USB. Inoltre, è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi desktop come Windows, Mac OS e Linux. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.0, l’unica in grado di garantire le velocità sopracitate. Tuttavia, rimane retrocompatibile con gli standard precedenti, naturalmente sacrificando parte delle performance. Completa la dotazione un’interfaccia user-friendly decisamente comoda per gestire tutte le funzioni del dongle.

Grazie ad uno sconto del 15%, la TP-Link Archer T3U è disponibile su Amazon a soli 16,99 euro.