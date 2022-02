Logitech M705 Marathon: flessibilità professionale con 3 anni di autonomia

Puoi dire addio al cavo con una spesa contenuta, ma ottenendo un mouse wireless davvero professionale capace di ottimizzare la tua produttività. Sto parlando del Logitech M705 Marathon, un mouse a dir poco incredibile per il suo rapporto qualità/prezzo e che oggi puoi acquistare su Amazon per soli 30 euro in super sconto.

Mouse Wireless Logitech M705 Marathon: caratteristiche tecniche

La soluzione di Logitech sfrutta per la connessione il noto dongle Unifying che utilizza la banda a 2,4GHz per una connessione a bassa latenza e senza interferenze. Il dongle, inoltre, consente di collegare fino a 6 dispositivi compatibili contemporaneamente, così da poter sfruttare tutte le periferiche tramite una singola porta USB. Per il tracciamento, si avvale di un sensore da 1000DPI che offre una gestione fluida e precisa del cursore. Il mouse dispone di 8 tasti in totale, di cui 7 completamente personalizzabili attraverso il software di Logitech. Da qui potrai associare funzioni speciali o scorciatoie ad ogni tasto così da adattarlo ad ogni ambiente professionale. Potrai perfino regolare la velocità dello scrolling verticale e orizzontale per una flessibilità senza paragoni.

Trattandosi di un mouse dedicato all’attività professionale, Logitech ovviamente non ha trascurato l’ergonomia. Il mouse presenta una forma studiata per offrire il massimo confort anche per sessioni di utilizzo prolungato, con un rivestimento in gomma che garantisce una presa estremamente salda. Il dispositivo è plug and play e non richiede, quindi, alcuna installazione driver o software di terze parti. Naturalmente per la personalizzazione dei comandi, l’installazione del software di Logitech è indispensabile. Rimane comunque compatibile con praticamente qualsiasi sistema operativo desktop come Windows, Mac OS, Linux o Chrome OS. Anche la durata è stupefacente con una batteria AA che fornisce ben 3 anni di autonomia, grazie anche allo standby intelligente che ottimizza il consumo.

Grazie ad uno sconto del 40%, il Logitech M705 Marathon è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.