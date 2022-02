Le spedizioni di PC sono cresciute dell’1% raggiungendo 135 milioni nel 2021

Le spedizioni di PC negli Stati Uniti (compresi i tablet) sono cresciute dell’1% nel 2021, nonostante abbiano subito un calo del 28% nel quarto trimestre del 2021. Complessivamente, l’ultimo trimestre ha registrato 33,8 milioni di spedizioni di desktop, notebook, workstation e tablet.

Mentre le spedizioni di notebook sono diminuite del 28% su base annua arrivando a 17,5 milioni, principalmente a causa del calo dei Chromebook quando il mercato dell’istruzione ha raggiunto la saturazione. I desktop sono stati la categoria con le migliori prestazioni, con un aumento del 9% a 3,6 milioni di unità poiché gli investimenti commerciali nel lavoro in sede hanno continuato ad aumentare.

“La crescita complessiva del settore dei PC nel 2021 evidenzia il potenziale a lungo termine della domanda inizialmente creata dalla pandemia“, ha affermato Brian Lynch, analista di Canalys Research. “Sebbene il quarto trimestre 2021 abbia mostrato prestazioni meno impressionanti rispetto all’anno in generale, il mercato è ben posizionato per continuare a fornire opportunità significative, soprattutto dal punto di vista dei ricavi, per il prossimo anno in un contesto di forte domanda commerciale.”

Il segmento commerciale è stata l’unica area a mantenere i livelli di volume delle spedizioni dal quarto trimestre del 2020 e ha visto le entrate dei fornitori di PC aumentare del 13% a oltre 9 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti sono stati un mercato prioritario nelle prime fasi della pandemia poiché i vincoli di fornitura ostacolavano il settore.

I chromebook in difficoltà

Il mercato dei Chromebook ha registrato un secondo trimestre con uno scarso numero di spedizioni, registrando un calo del 73% rispetto al quarto trimestre del 2020. “Sebbene sia stato un trimestre innegabilmente negativo per Chrome, erano previsti cali significativi dopo l’impennata delle spedizioni che ha coinciso con il picco della domanda di istruzione a causa di blocchi“, ha detto Lynch.

“Il mercato tornerà a livelli elevati di produzione entro l’anno scolastico 2023/24, poiché gli istituti dovranno aggiornare i dispositivi acquistati durante la pandemia.” La necessità di dispositivi con specifiche migliori, come display più grandi e processori più veloci, offrirà nuove opportunità ai fornitori di Chromebook.

La prima metà del 2022 è destinata anche a fornire una spinta ai Chromebook poiché alcune scuole utilizzeranno una parte dei 7,2 miliardi di dollari stanziati approvati tramite l’Emergency Connectivity Fund per sostenere la diffusione dell’istruzione digitale.

Nel mercato dei PC tablet, HP ha guidato la lista per l’intero anno 2021 grazie all’ottenimento di una solida posizione nel mercato dei Chromebook, entrata in difficoltà nel quarto trimestre a causa del calo della domanda dagli istituti di istruzione.

Dell ha guadagnato posizioni e ha raggiunto il primo posto nel quarto trimestre, lasciandolo al secondo posto con 22,0 milioni di unità spedite. Lenovo alterzo posto, con una crescita impressionante dell’11% rispetto al 2020. Apple e Acer hanno completato i primi cinque, registrando crescite anche nel 2020.

Fonte: canalys