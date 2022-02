Il podcast network di Linkedin al debutto

Il social network professionale LinkedIn (proprietà di Microsoft) ha deciso di lanciare un nuovo servizio basato sui podcast i cui contenuti verranno prodotti dal team di LinkedIn News in collaborazione con figure rilevanti del mondo produttivo. Con questa iniziativa la piattaforma prova ad entrare in un mercato in crescita, basti pensare agli investimenti nel settore operati da Spotify, sfruttando l’interesse riguardo alle tematiche orientate al business.

Un podcast per aziende e imprenditori

I podcast realizzati nell’ambito di questo nuovo podcaster sono infatti pensati per una platea composta da professionisti interessati ad argomenti come le metodologie di recruiting, l’assunzione del personale e l’HR management, la tecnologia, il benessere mentale dei dipendenti e dei dirigenti.

A questo proposito è possibile segnalare il podcast intitolato “The Start-Up of You” e coospitato da Reid Hoffman, presidente esecutivo nonché cofondatore di LinkedIn, che debutterà in primavera e si occuperà in particolare di impresa a livello personale.

Il podcast di LinkedIn arricchisce l’offerta di contenuti della piattaforma unendosi ai post, ai video, alle newsletter e agli eventi live che hanno avuto un successo particolare nel periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica.

Le trasmissioni prodotte nel contesto del network saranno visibili sia attraverso il social network che tramite piattaforme di terze parti come per esempio Spotify e Apple Podcasts.

Un modello di business basato sull’advertising

Come affermato dagli stessi responsabili del progetto, il Podcast Network di LinkedIn prende spunto dall’esperienza maturata grazie ad Hello Monday, una serie di contenuti realizzati da LinkedIn News aperto a discussioni riguardanti i cambiamenti che hanno coinvolto (e stanno coinvolgendo) il mercato del lavoro nel corso degli ultimi anni.

Il modello di business scelto per i podcast prevede che la monetizzazione dei contenuti verrà prodotta attraverso l’advertising e già si fanno i nomi dei primi sponsor tra cui l’Internet Service Provider statunitense Verizon.

Per il momento non si parla invece di un’eventuale fruizione dei podcast tramite formule in abbonamento né di contenuti esclusivi accessibili esclusivamente a pagamento.