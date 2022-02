Design unico ed ottime prestazioni per questo Mini PC in super sconto

Se sei stanco dell’ennesimo Mini PC con il solito design? Allora il Mini PC DreamQuest è esattamente quello che fa per te. Si tratta di un computer realizzato con un sapiente mix di materiali di pregio equipaggiato con un processore Intel disponibile oggi in offerta a soli 200 euro su Amazon.

Mini PC DreamQuest: caratteristiche tecniche

Lo chassis è realizzato in metallo per garantire la massima robustezza e affidabilità del telaio, mentre il coperchio superiore è rivestito completamente in vetro. Nella parte frontale, inoltre, è presente una striscia di LED che fornisce una gradevole luce ambientale. Il coperchio può essere rimosso per ottenere l’accesso all’hardware interno. Lo spazio di archiviazione da 128GB, infatti, può essere esteso sia sostituendo l’SSD M.2 2242 con uno più capiente, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. La CPU installata è una Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz supportata da 8GB di memoria RAM DDR4. È una configurazione pensata soprattutto per l’utilizzo professionale in ufficio, ideale per gestire i documenti con il pacchetto Office. Tuttavia, si tratta di un’ottima alternativa ai tradizionali TV Box come media center per godere di tutto l’intrattenimento delle piattaforme streaming.

Dal punto di vista della connettività, infatti, il PC offre un ventaglio di soluzioni davvero completo. Sono presenti 4 porte USB tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità ideali per connettere periferiche esterne come hard disk o SSD portatili e pendrive. Le uscite audio/video ammontano a due, una HDMI e l’altra VGA, e consentono di gestire 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni dalla rete fissa attraverso il collegamento via cavo. Non manca neanche uno slot per microSD che consente di espandere in maniera rapida, semplice e, soprattutto, economica lo spazio di archiviazione. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Mini PC DreamQuest è disponibile a soli 199,99 euro su Amazon per un risparmio di circa 50 euro sul prezzo di listino.