Chrome dice addio alla Lite Mode su Android

Google ha cercato sin dalle prime versioni di Android di realizzare soluzioni in grado di contenere il consumo di dati durante le sessioni online effettuate con il browser Chrome. Questa idea assumeva particolare significato in un periodo nel quale non vi erano ancora proposte consistenti in termini di gigabyte da parte degli operatori telefonici.

I tempi sono rapidamente cambiati e oggi si dispone di una quantità di dati mensile quasi sempre più che sufficiente per andare incontro pienamente alle esigenze di connettività mobile di ogni genere di utenza. Non giunge pertanto inaspettata la decisione dell’azienda di Mountain View di rimuovere la modalità Lite di risparmio dati presente in Chrome per Android.

La definitiva rimozione dovrebbe avvenire congiuntamente al rilascio della versione 100 di Chrome per il sistema operativo mobile di Google, previsto verso l’inizio della primavera. La modalità per il contenimento del consumo di dati era passata anche attraverso l’opzione in grado di bloccare le immagini presenti nei siti web. Poter evitare il caricamento delle immagini durante la navigazione rappresentava una opzione utile anche per sfruttare al meglio la banda disponibile.

Oltre alla limitata quantità di dati, si doveva infatti tenere nella dovuta considerazione anche la velocità in Mbps, la quale in funzione della posizione occupata non sempre consentiva di raggiungere valori ottimali. Parallelamente alla diminuzione dei costi di connettività avvenuta nella maggior parte dei Paesi, Il team di sviluppo di Chrome è comunque riuscito negli anni a ridurre l’utilizzo dei dati e a ottimizzare i tempi di caricamento delle pagine web.