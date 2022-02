Beta di WhatsApp per Android 2.22.6.2: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

WhatsApp ha lanciato un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta, portando la versione fino alla 2.22.6.2. Cosa c’è di nuovo in questo aggiornamento? WhatsApp sta lavorando a un nuovo modo di collegare e gestire le impostazioni sulla privacy dello stato, nel tentativo di voler portare nuove funzionalità che permetterranno all’utente di avere un maggior controllo del proprio account.

Sono state già pubblicate alcune preview in cui si annunciava che WhatsApp stia lavorando sulla possibilità di modificare i destinatari durante l’invio di contenuti multimediali, e che ha intenzione di implementare questa nuova funzione in un futuro aggiornamento. Questa feature include anche una barra per l’inserimento ridisegnata, così puoi controllare meglio chi riceverà i tuoi file multimediali.

Ecco cosa cambierà di preciso

Come puoi vedere in questo screenshot, WhatsApp sta ora lavorando a una nuova scorciatoia che ti consente di modificare i destinatari dei tuoi aggiornamenti di stato (abbiamo spiegato che sarà anche possibile selezionare “Aggiornamenti di stato” dalla barra delle didascalie ridisegnata): in infatti, il collegamento sarà disponibile nella parte inferiore dello schermo quando si tocca “Stato”.

Grazie a questa scorciatoia, sarai in grado di selezionare rapidamente i contatti a cui vorrai far vedere i prossimi aggiornamenti di stato nel modo più efficiente. Questa funzione è in fase di sviluppo e non è staa ancora ufficializzata una data di rilascio.

Ci sarà un altro aggiornamento quando WhatsApp lancerà la funzione per i beta tester. Nel frattempo, la società ha deciso di implementare anche altre piccole features che potrebbero farti comodo, ecco il link che spiega quali sono stati aggiunte di recente.

Fonte: wabetainfo