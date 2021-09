Ubuntu 14.04 LTS e 16.04 LTS: ciclo di vita esteso a 10 anni

Canonical ha reso noto che il ciclo di vita di Ubuntu 14.04 LTS (nome in codice “Trusty Tahr“) e 16.04 LTS (“Xenial Xerus“) è stato esteso per un totale di 10 anni, questa scelta sarebbe stata dettata dalla necessità di ottimizzare i costi per l’aggiornamento dell’infrastruttura tecnica. La società infatti è impegnata in una procedura di transizione tecnologica particolarmente impegnativa che richiede tempi più prolungati per la sua programmazione.

Al via la fase di EMS

Per le distribuzioni coinvolte inizia così una fase ESM (Extended Security Maintenance) che permetterà di fornire aggiornamenti di sicurezza e livepatch per il kernel in un periodo più dilatato.

Questa nuova metodologia dovrebbe venire incontro alle esigenze di chi utilizza Ubuntu 14.04 e 16.04 LTS in ambito aziendale, un contesto dove il passaggio da una versione a quella successiva può comportare oneri anche rilevanti in termini di tempo, risorse e adattamento delle applicazioni impiegate per i processi di business.

Come sottolineato da Nikos Mavrogiannopoulos, Product Manager di Canonical, un ciclo di vita più esteso dovrebbe consentire alle imprese di organizzare più razionalmente il proprio budget IT, questo perché il rapido avvicendamento tra le release può tradursi in spese non di rado ingenti per l’eliminazione graduale dei sistemi legacy.

L’EMS dovrebbe rappresentare anche un’opzione ideale dal punto di vista della sicurezza in quanto esso prevede tutti gli aggiornamenti per la rimozione delle eventuali vulnerabilità a livello di Kernel.

Le nuove deadline di Ubuntu

Alla luce degli ultimi cambiamenti che hanno riguardato la roadmap delle versioni di Ubuntu ancora supportate abbiamo ora:

una release 14.04 (quindi rilasciata nell’aprile del 2014) che raggiungerà la fine del suo ciclo di vita ad aprile 2024 e non, come previsto inizialmente, nello stesso mese del 2022;

Ubuntu 16.04 (aprile 2016) che andrà a scadenza in aprile 2026 e non in aprile 2024;

Ubuntu 18.04 (nome in codice “Bionic Beaver” e rilascio risalente ad aprile 2018) la cui deadline (immutata) è stata fissata per aprile 2028;

Ubuntu 20.04 (nome in codice “Focal Fossa” e rilasciato ad aprile 2020) utilizzabile con tanto di supporto fino ad aprile 2030 (deadline immutata).

Fonte: Ubuntu