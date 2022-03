Xubuntu: iniziata la transizione alle GTK4

Il team di developer Canonical ha avviato il primo step della transizione alle librerie GTK4 in Xubuntu, ovvero la flavor di Ubuntu dedicata al noto desktop environment XFCE. Tale ambiente grafico ha l’obiettivo di essere leggero e veloce, anche su PC non troppo moderni, mantenendo però anche un aspetto estetico gradevole ed una UI (User Interface) semplice ed immediata. Una delle feature peculiari di XFCE è il suo essere suddiviso in vari componenti che, uniti insieme, formano l’ambiente desktop. Questa impostazione modulare permette all’utente di realizzare una sessione estremamente personalizzata con le singole funzioni di cui necessità per il proprio workflow.

Proprio per questa motivazione una buona fetta di utenti di Ubuntu adotta XFCE come desktop environment per il proprio ambiente di lavoro. XFCE è basato sulle medesime librerie grafiche di GNOME ovvero le GTK. Tuttavia i due progetti seguono due cicli di sviluppo diversi. Per fare un esempio concreto, il team di XFCE ha impiegato quasi due anni per completare il porting dei diversi componenti alle GTK3, i lavori vennero ultimati solo con la release di XFCE 4.16 nel dicembre 2020, questo perché può contare su di un team di coder molto più piccolo rispetto a quello di GNOME che invece gode del supporto diretto di Red Hat.

Dunque se su GNOME stiamo vedendo via via i vari applicativi convertirsi alle GTK4 per quanto riguarda i pacchetti di XFCE le cose stanno procedendo con tempi anche molto diversi. Tuttavia in questi giorni il developer Simon Steinbeiß ha annunciato il rilascio della nuova versione, la 3.23.0, del tema di default di Xubuntu, chiamato Greybird, che introduce un primo supporto proprio alle librerie GTK4. Grazie a questo update dunque gli utenti potranno usufruire degli applicativi sviluppati con le GTK4 senza che questi vengano mostrati a livello estetico in modo diverso dai più comuni applicativi scritti in GTK3.