Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro con 2 antenne a soli 10 EURO su Amazon

Xiaomi è una nota azienda nel settore tecnologico. Sono presenti sul mercato da un po’ di tempo e sono conosciuti per i loro prodotti convenienti e di alta qualità. Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro non fa eccezione. Lo puoi acquistare ora a soli 10 euro, un prezzo davvero irrisorio considerando la qualità.

Il range extender può essere utilizzato per estendere il segnale Wi-Fi, aumentandone così la velocità e la stabilità. Ha anche una porta USB che lo consente di potersi collegare alla stampante o ad altri dispositivi che necessitano di una connessione a Internet. Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro è un’ottima soluzione per chi desidera una migliore copertura Wi-Fi a casa o al lavoro.

Xiaomi WiFi Repeater Pro supporta la tecnologia Wi-Fi 802.11ac e può raggiungere velocità fino a 300Mbps sulla banda di frequenza 5GHz o 150Mbps sulla banda di frequenza 2.4GHz se accoppiato con un router 802.11ac che supporta questo tipo di connessione. Dispone inoltre di due porte Ethernet, in questo modo puoi scegliere se usa la connessione cablata o accedere ad internet tramite la rete Wi-Fi. Viene fornito anche con una staffa per il montaggio a parete in modo da poterlo montare facilmente.

Inoltre, la versione Pro utilizza due antenne esterne per garantire una potenza del segnale costante e forte. Si accoppia anche con altri modem/router e funziona come un punto di accesso. Se hai deciso di acquistare questo prodotto, clicca qui per andare sulla pagina di Amazon.